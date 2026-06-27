José Ángel Bichir reaparece en redes tras grave caída, ¿cómo se ve?

El actor José Ángel Bichir, miembro de la reconocida dinastía artística mexicana e hijo de Odiseo Bichir, reapareció en redes sociales después de varios meses de ausencia.

El joven intérprete, sobrino de Demián y Bruno Bichir, había estado alejado del ojo público luego de sufrir un accidente que marcó un antes y un después en su vida. Su regreso conmovió a seguidores y colegas, quienes celebraron verlo nuevamente.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

El 13 de marzo de este año, el actor José Ángel Bichir sufrió una grave caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, Ciudad de México. El impacto le provocó fracturas en la nariz, mandíbula y clavícula, además de la pérdida de piezas dentales.

La familia Bichir aclaró en redes sociales que el accidente ocurrió durante una crisis emocional, descartando que se tratara de un intento de atentar contra su vida, como se dijo en algunos medios.

Tras el incidente, el actor fue hospitalizado y permaneció bajo estricta supervisión médica. La recuperación de José Ángel Bichir incluyó un proceso de rehabilitación física y emocional, pues tuvo secuelas que lo mantuvieron alejado de los escenarios y de la vida pública.

José Ángel Bichir reaparece en redes tras grave caída, así se ve

Después de tres meses de silencio, José Ángel Bichir compartió en Instagram una fotografía donde se le observa con un conjunto de traje color negro, sin camisa y descalzo, modelando para la cámara con un rostro sereno.

El actor acompañó la imagen con un breve mensaje: “Gracias”, junto a emojis de corazón y estrellas.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo de colegas como Armando Hernández y Fernando Bonilla.

Publicación de José Ángel Bichir ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que los fans comentaron con gusto la publicación de José Ángel Bichir, se trata de una sesión de fotos que fue realizada en febrero de 2022 por Juan Bautizta.

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