La ciudad de Oaxaca será la primera sede mundial de Casa 12, thriller psicológico dirigido por el cineasta oaxaqueño Carlos Poblano, que apuesta por una narrativa inquietante y una poderosa estética visual en blanco y negro.

La cinta, protagonizada por José Ángel Bichir, Helena Puig y Mikael Lacko, tendrá una función especial este sábado 25 de abril en el histórico Teatro Macedonio Alcalá, desde donde iniciará su ruta por festivales nacionales e internacionales antes de buscar su llegada a la cartelera comercial.

Póster de Casa 12 ı Foto: Especial

La historia sigue a Pablo, un diseñador de audio que, tras sufrir una lesión en la pierna, queda confinado en su departamento. El encierro lo lleva a experimentar alucinaciones visuales y sonoras que comienzan a fracturar su mente. Desde su ventana observa a su vecina Renata y la relación violenta que mantiene con su esposo Héctor, detonando una peligrosa obsesión.

“La idea nació de dos puntos: encontrar una historia inspirada en La sonata del diablo, ligada a Giuseppe Tartini, y la experiencia de observar a los vecinos desde unos departamentos, con ecos de La ventana indiscreta”, explicó el director Carlos Poblano.

El realizador agregó que estrenar en Oaxaca era una decisión emocional y artística. “Soy oaxaqueño y quería presentar la película en un espacio que representara la identidad cultural de mi tierra. El Teatro Macedonio Alcalá es un ícono majestuoso y lleno de historia”, afirmó.

Por su parte, la actriz Helena Puig comentó a La Razón que el rodaje exigió una profunda preparación actoral. “Fue un trabajo maravilloso, fueron semanas intensas y tuvimos mucho ensayo de libreto con nuestro director, quien sabía llevarnos exactamente hasta donde quería”.

José Ángel Bichir y Helena Puig protagonizan thriller psicológico ı Foto: Especial

Añadió que Casa 12 es una propuesta poco común dentro del cine nacional. “Es una película arriesgada, con una fotografía en blanco y negro que al final también juega con los colores. Habla de hasta dónde puede llegar la mente humana, las alucinaciones y sus límites”, señaló.

Con una atmósfera claustrofóbica, encuadres cerrados y una tensión que crece escena tras escena, la película busca envolver al espectador en un viaje donde la razón pierde el control.

Casa 12 tendrá así su estreno mundial en Oaxaca, primera parada de un recorrido por festivales que marcará el arranque de una de las apuestas mexicanas más inquietantes del año.