Los MEMES de Aleks Syntek sin pelo que causan furor: lo comparan con Gargamel

El cantante Aleks Syntek causó revuelo en las redes sociales cuando en su perfil publicó una foto de él sin pelo, tras quitarse el peluquín que lleva años usando.

Todo sucedió después de que se presentó en el show del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en donde explotó con el público y se peleó con los asistentes al evento.

Después de eso el músico se defendió en las redes sociales haciendo un live, el cual fue contraproducente para él porque su actitud fuera de lugar empezó a desatar teorías sobre si el artista estaría pasando por un brote psicótico como le sucedió al comediante Ricardo O’Farrill.

Luego Aleks Syntek subió una foto de él sin el peluquín, que usa desde hace tiempo, que si bien no era público corrían rumores de que lo tenía, pero él mismo lo confirmó.

El cantautor subió la imagen a Instagram, pero la borró inmediatamente, sin embargo, las redes hicieron lo suyo y los usuarios le sacaron captura de pantalla y las imágenes le dan la vuelta al Internet.

Memes de la foto de Aleks Syntek sin pelo

Las imágenes desataron una ola de memes, la principal es que dicen los usuarios que el pelo es el culpable de todo lo que está haciendo Aleks Syntek, pues lo comparan con un capítulo de Los Simpson en el que Homero se vuelve malo porque usa el pelo del criminal de la serie Snake Jailbird.

Los memes de Aleks Syntek por su pelo; lo comparan con capítulo de Los Simpson ı Foto: Redes sociales

Homero, usando el pelo del criminal, comienza a matar a personas que estuvieron cuando Snake asaltó el minisúper de Apu y lo delataron con la policía.

Entonces los cibernautas señalan que al cantante le pasó igual y que su peluquín se apoderó de él y por eso está causando polémica con sus declaraciones en las redes.

Asimismo, hay otros usuarios que señalan que el cantautor sin pelo se parece a Gargamel, el personaje de la serie de Los Pitufos.

Les gusta el nuevo look de Aleks Syntek ?? pic.twitter.com/DesgxICWc1 — Dr Loco Maxtrianni (@El_Zapataky) September 23, 2026

Los usuarios están preocupados por la salud mental del cantante, aunque el artista segura que él no está enfermo ni está pasando por un brote psicótico. De hecho en un live se burló de los comentarios y señaló a tono de broma que sí estaba loco y comparó su locura con la de Salvador Dalí, Nicolás Copérnico y otros personajes relevantes en a historia del arte y la ciencia.

Te puede interesar: