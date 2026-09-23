Aleks Syntek aparece sin pelo y rifa su peluquín | FOTOS

El cantante mexicano Aleks Syntek sigue dando de qué hablar pues tras su concierto en la alcaldía Benito Juárez, el 15 de septiembre, sus publicaciones han sido polémicas. Ahora, el intérprete de “Duele el Amor” compartió una foto en redes sociales donde aparece sin cabello y anunció la rifa de su peluquín.

Aleks Syntek aparece sin pelo y rifa su peluquín

Aleks Syntek compartió una fotografía en Instagram en la que aparece calvo y sostiene la prótesis capilar que usa, acompañada del mensaje: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”.

Sin embargo, la publicación fue eliminada poco tiempo después, aunque el propio Syntek publicó en TikTok otra foto donde luce sin pelo.

Aleks Syntek comparte fotos sin peluquín ı Foto: Especial

Además, Aleks Syntek también sorprendió a sus seguidores durante la madrugada del 23 de septiembre ya que anunció que rifaba su peluquín. El músico explicó que el dinero recaudado se destinaría al desarrollo musical de un niño en situación de calle.

“Rifo mi peluquín, con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle. Info. mensaje directo y así salvar al verdadero talento de México”, escribió el intérprete en su historia de Instagram junto a una imagen de la prótesis capilar.

No obstante, esta foto también fue eliminada posteriormente, por lo que usuarios de redes sociales creen que sólo se trataba de una broma o que Aleks Syntek se arrepintió de hacer el sorteo de última hora.

Aleks Syntek rifa su peluquín ı Foto: Especial

El cantautor también compartió mensajes que aludieron a su ciudad natal y a su conexión con The Beatles: “Aleks Syntek 1969, Mérida Yucatán. Desease 2026, Liverpool Strawberry Fields Forever”.

Estas publicaciones se sumaron a otras en las que incluyó fotos de amigos, familiares y referencias a músicos como Jimi Hendrix. En total, Aleks Syntek ha compartido alrededor de 80 historias en Instagram en las últimas 24 horas.

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