Joven exhibe supuestas conversaciones con Aleks Syntek: ‘La edad no me importa’ | FOTOS

Una nueva controversia envuelve a Aleks Syntek, después de que en redes sociales se hizo viral la publicación de una joven que acusa haber mantenido una amistad con el cantante cuando ella era menor de edad.

En ese entonces, según muestra la chica llamada Renata Rincón, fue contactada por el famoso a través de un correo donde él le confesaba sentirse atraído por ella y le pedía verse antes de un concierto.

Aleks Syntek ı Foto: IG eladrianjimenez/syntekoficial

Joven exhibe conversación con Aleks Syntek

Fue a través de la plataforma de Facebook que Renata Rincón publicó un breve texto acompañado por dos capturas de pantalla y una foto. En la publicación, la joven explica que decidió hablar a partir de las críticas que actualmente recibe Aleks Syntek.

“Hace unos años, él y yo eramos ‘amixes’ y yo me sentía la más top por hablarle a una celebridad, pero gracias a Diosito me curé y me di cuenta de que es un pedófilo acosador”, acusó.

La primera captura de pantalla es una supuesta conversación con Aleks Syntek que no especifica la fecha. En ella, el famoso supuestamente dice: “Te mandé email. Discreto y solo para ti”.

La segunda captura muestra un correo de Yahoo de un remitente llamado Germán Valdés como el actor mexicano Tin Tan, pero que podría ser un pseudónimo. El mail data del 25 de octubre sin año especificado.

Me encontré el post de una chavita en Facebook compartiendo sus convos con Aleks Syntek y debería estar aquí también!!! pic.twitter.com/eTnVZGJGo5 — elvia (@freakhades) September 20, 2026

“Hola Renata. Aquí Aleks. Se que te gusta mucho mi música y te lo agradezco pero ¿también te gusto yo? ¿te atraigo? Tu me gustas mucho. Se que sueno atrevido y loco pero a mí la edad no me importa", decía el texto.

En el mismo mensaje, agrega: “El sábado te invido a mi show como sea, pero ¿te gustaría que nos viéramos antes del show solos un raro para platicar?“, preguntaba en el texto.

La tercera imagen muestra al cantante junto a la joven que llevaba unos lentes, pantalón gris y blusa blanca. En la foto aparecen abrazados de manera casual como una foto que se tomaría un fan.

Aleks Syntek y el ‘cute british boy’

La chica tampoco mencionó cuál era su edad al momento de esas conversaciones, aunque cabe mencionar que para el público ha obtenido credibilidad por el pasado del famoso con menores de edad.

Fue en octubre de 2018 que un joven británico conocido como Lemon Brick publicó conversaciones con el cantante donde le decía “me gustan los británicos lindos como tu” y después lo llamaba “sexy”.

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