Paola Rojas le responde a Aleks Syntek: ‘Conmigo no te metas’ | VIDEO

Después de que Aleks Syntek afirmó en una transmisión en vivo que próximamente se iría a Inglaterra y lanzó una crítica a Paola Rojas al asegurar que ella fue responsable de la infidelidad de su ex esposo, el ex futbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, la periodista reaccionó al señalamiento.

“Hugo Sánchez era español, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, declaró el cantante de ‘Intocable’ a través de la transmisión en vivo donde también se comparó con Dalí y hasta Jesucristo al decir que “sí está loco”.

🚨 ¡El peor enemigo de Aleks Syntek parece ser el propio Aleks Syntek! 😳



Esta semana lo vimos enfrentarse con gente durante el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y ahora aparecen estos videos en los que se le ve completamente desubicado… pic.twitter.com/JifjID9BkE — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 21, 2026

Paola Rojas le responde a Aleks Syntek

Fue durante el programa De pisa y corre que conduce Rojas que surgió la oportunidad de que se defendiera de lo dicho por Aleks Syntek. “Lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera”, dijo.

Esto en referencia a como en los últimos días, el famoso ha hecho todo tipo declaraciones y acusaciones por las que muchos se cuestionan si podría encontrarse en medio de un brote psicótico, que habría dejado ver tanto en el escenario como en sus redes sociales.

La presentadora aseguró que “siempre ha respetado” al artista al considerar que es un gran músico. “Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, destacó.

Sobre los comentarios de @alekssyntek_ofi en su live. pic.twitter.com/K2OBoJHp1l — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 21, 2026

“Que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente”, señaló respecto a la infidelidad que sufrió por parte de su ex esposo. “Lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así por favor”, finalizó.

Fue en junio de 2018 que Zague fue expuesto públicamente cuando se filtró en redes sociales un video íntimo que desató la polémica de infidelidad durante el Mundial de Rusia.

Algunas de las reacciones por las declaraciones de Paola Rojas fueron las siguientes.

“El baboso del Aleks Syntek nomás se hunde más cada vez que trata de justificarse”.

“Muy bien Paola, ponlo en su lugar”.

“Contestándole a un patán como toda una dama; mis respetos a usted”.

“Sí se pasó el señor este, lo que pasa es que necesita ayuda profesional o esta haciendo un show para llamar la atención, pero no se vale meter a terceros”.

“Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que lo expresaste”.

¿Quieres saber más?

Aleks Syntek asegura que se mudará a Inglaterra, se compara con Dalí y se lanza contra Paola Rojas

Reviven VIDEO de Bad Bunny y Residente burlándose de Aleks Syntek

Aleks Syntek estalla con el público en pleno Grito de Independencia | VIDEOS