Paola Rojas le responde a Aleks Syntek: ‘Conmigo no te metas’ | VIDEO

Después de que Aleks Syntek afirmó en una transmisión en vivo que próximamente se iría a Inglaterra y lanzó una crítica a Paola Rojas al asegurar que ella fue responsable de la infidelidad de su ex esposo, el ex futbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, la periodista reaccionó al señalamiento.
“Hugo Sánchez era español, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, declaró el cantante de ‘Intocable’ a través de la transmisión en vivo donde también se comparó con Dalí y hasta Jesucristo al decir que “sí está loco”.
Paola Rojas le responde a Aleks Syntek
Fue durante el programa De pisa y corre que conduce Rojas que surgió la oportunidad de que se defendiera de lo dicho por Aleks Syntek. “Lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera”, dijo.
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Esto en referencia a como en los últimos días, el famoso ha hecho todo tipo declaraciones y acusaciones por las que muchos se cuestionan si podría encontrarse en medio de un brote psicótico, que habría dejado ver tanto en el escenario como en sus redes sociales.
La presentadora aseguró que “siempre ha respetado” al artista al considerar que es un gran músico. “Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, destacó.
“Que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente”, señaló respecto a la infidelidad que sufrió por parte de su ex esposo. “Lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así por favor”, finalizó.
Fue en junio de 2018 que Zague fue expuesto públicamente cuando se filtró en redes sociales un video íntimo que desató la polémica de infidelidad durante el Mundial de Rusia.
Algunas de las reacciones por las declaraciones de Paola Rojas fueron las siguientes.
- “El baboso del Aleks Syntek nomás se hunde más cada vez que trata de justificarse”.
- “Muy bien Paola, ponlo en su lugar”.
- “Contestándole a un patán como toda una dama; mis respetos a usted”.
- “Sí se pasó el señor este, lo que pasa es que necesita ayuda profesional o esta haciendo un show para llamar la atención, pero no se vale meter a terceros”.
- “Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que lo expresaste”.
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