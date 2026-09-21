Julio Camejo estalla contra Rafa Mercadante por decir que ha visto a Galilea Montijo desnuda | VIDEO

Julio Camejo y Rafa Mercadante tuvieron un encontronazo durante la segunda noche de La Granja VIP, ya que ambos criticaron ciertas acciones del otro e incluso salió a relucir una situación con Galilea Montijo, quien es la conductora del programa rival, La Casa de los Famosos México.

Así comenzó la pelea de Rafa Mercadante y Julio Camejo

Fue Rafa quien comenzó al cuestionar el supuesto acuerdo que habría planteado Julio anteriormente, pues aseguró que lo contactó para respaldarse entre actores y sacar a los creadores de contenido del programa.

Julio Camejo vs Rafa Mercadante luego de que Julio le dijo misógino a Rafa. #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/hTxBaHlBrf — LA24H (La Granja VIP’s version) (@LaAcademia24h) September 21, 2026

“Yo llegué aquí sin estrategia y me llamaste”, afirmó antes de preguntarle directamente: “¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?”, le cuestionó.

Ante esto, Julio Camejo reaccionó de manera inmediata y sacó a relucir una conversación anterior de Mercadante con otros participantes, donde lo acusó de tener una conducta irrespetuosa con las mujeres.

¿Qué dijo Rafa Mercadante de Galilea Montijo?

Según el cubano, el actor había dicho que llegó a ver sin ropa a Galilea Montijo, insinuando una intimidad que para el amigo de la conductora, le pareció una total falta de respeto.

“Usted trata a las mujeres como una basura”, lanzó Camejo durante la discusión y entonces agregó: “Usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía”, señaló en defensa de la presentadora.

🫪 Julio Camejo expuso que Rafael Mercadante dijo que vió a GALILEA MONTIJO desnud4:



“Usted trata a las mujeres como una basura, usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnud4, no me voy a montar en tu barco, eres un put0 mis0gin0 de mierd4”#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/z7iNtpCYHV — nacho con O (@NachoConO) September 21, 2026

Tras esto, Rafa trató de relajar la situación, pero Julio insistía en el enfrentamiento e incluso hubo habitantes que tuvieron que detenerlo. “Contigo sí, contigo sí me voy a poner de tú por tú”, le dijo.

“Por eso no me monto en tu barco, porque yo no me monto en los barcos de los hombres que tratan mal a las mujeres”, afirmó. “Como trataste a Manelyk, como le dijiste a Kunno cuando yo pasé: ‘He visto a Galilea Montijo desnuda’”, sostuvo Julio.

Aunque Rafa negó en un inicio haber hablado de Montijo, después lo admitió: “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso”, justificó.

“Eso no es comentario, porque ese comentario sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre. Silencio que usted no tiene”, sentenció por su parte Camejo.

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