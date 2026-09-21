¿De qué murió Chad Gilbert, guitarrista y creador de New Found Glory?

Chad Gilbert, guitarrista fundador de la banda New Found Glory murió este domingo 21 de septiembre a los 45 años de edad. La información se dio a conocer a través de un comunicado firmado por la esposa del músico y sus compañeros de banda Jordan Pundik e Ian Grushka.

“Gilbert murió pacíficamente mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares y dio sus últimos suspiros con su esposa y su madre a su lado, tal como deseaba”, escribió un portavoz en el comunicado.

“Fue un músico legendario, pero su logro favorito fue ser esposo y padre. Sus mayores sueños se hicieron realidad”, escribió el portavoz, que agregó que los visitantes llenaron el vestíbulo del hospital de un momento a otro.

¿De qué murió Chad Gilbert?

Chad Gilbert murió por complicaciones relacionados con cáncer, según su esposa Lisa Cimorelli. El fundador de al banda pop-punl anunció que fue diagnosticado por primera vez con cáncer de hígado en 2021.

Gilbert había compartido información sobre su diagnóstico de feocromocitoma metastásico, que comenzó en las glándulas suprarrenales y se propagó a sus pulmones y huesos.

Además, a inicios de 2026, Gilbert había sido diagnosticado con cáncer cerebral, por lo que fue hospitalizado el 23 de febrero un par de días después de ofrecer un concierto en Nashville.

“Me llevaron a la sala de emergencias, donde una tomografía computarizada mostró que habían aparecido tres nuevos tumores en mi cerebro. El 27 de febrero me sometí con éxito a una cirugía cerebral y desde entonces me he estado recuperando en el hospital”, escribió Gilbert el 23 de marzo en Instagram.

Mark Hoppus, de Blink-182 y sobreviviente de cáncer, también realizó un comunicado donde lamentó el fallecimiento de Chad Gillbert.

“Chad era el mejor amigo de cada persona que conocía. La fuerza más positiva y creativa en cualquier lugar al que entraba. Durante estos últimos años, luchó contra su enfermedad con el alma de un guerrero alegre y valiente. Con dignidad, amor y gratitud. Nunca se quejó ni una sola vez, solo seguía diciendo lo afortunado que era. Por todo”, escribió Hoppus. “Hoy perdimos a uno de los buenos, y el mundo no será el mismo”.

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