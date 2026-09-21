¿Quién es Rande Gerber, el papá de Presley Gerber?

Este 20 de septiembre una terrible noticia sacudió al mundo de la moda, pues Presley Walker Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford y de Rande Gerber, perdió la vida a los 27 años de edad.

Presley Walker Gerber perdió la vida el domingo mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y hasta el momento no se conoce la causa de su muerte.

Al igual que su madre, Presley era parte del mundo del modelaje desde los 15 años de edad para marcas reconocidas, y recientemente se dio a conocer que este estaba luchando desde hacía una década con sus adicciones.

Pese a las dificultades que una adicción a las drogas representaba, su padre, madre y hermana siempre demostraron su apoyo incondicional a Presley Gerber, incluo durante sus últimos días de vida.

¿Quién es Rande Gerber?

Rande Gerber nació el 27 de abril de 1962 en Nueva York, Estados Unidos; actualmente tiene 64 años de edad, y está casado con Cindy Crauford desde 1998; con quien tuvo dos hijos: Presley Gerber y Kaia Gerber.

La boda de Cindy Crauford y Rande Gerber fue alfo discreta, pues el 29 de mayo de 1998 contrajeron nupcias en las Bahamas durante una ceremonia en compañía de familiares y amigos cercanos.

Gerber es un empresario estadounidense, fundador de Midnight Oil Company (MOC), cofundador de la After Midnight Company (AMC), y fundador de The Whiskey; además de crear diversos bares de hotel y hasta la reestructuración de los Café de Armani.

En cuanto a sus estudios, acudió a la Universidad de Arizona, en donde obtuvo una Licenciatura en Artes (BA, por sus siglas en inglés) en marketing.

Además de su vida como empresario copropietario de bares nocturnos y de Casamigos Tequila, Rande Gerber también ha sido modelo, pues fue descubierto a los 16 años de edad por la agencia Ford Models.

En 2018 se estimaba que el patrimonio neto de Rande Gerber se ubicaba en los 100 millones de dólares, y con el paso de los años y el éxito de sus multiples negocios esa cifra aumentó a aproximadamente 400 millones de dólares en menos de una década.

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