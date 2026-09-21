¿Cuál era el significado de los tatuajes de Presley Gerber en la cara?

El modelo Presley Gerber murió este domingo 20 de septiembre a los 27 años de edad en un centro de rehabilitación después de ser abierto durante años sobre sus problemas de salud mental.

El significado de los tatuajes en la cara de Presley Gerber

El hijo de la supermodelo Cindy Crawford se mantuvo abierto sobre el tema y hace unos años causó sorpresa entre los Internautas y el espectáculo al aparecer con tatuajes en la cara.

El significado de los tatuajes en la cara de Presley Gerber ı Foto: Especial

Aunque Presley Gerber ya tenía varios tatuajes en el cuerpo, los que tenía en el rostro abrieron un debate en las redes sociales. Fue en 2020 que el joven se realizó un tatuaje en debajo del ojo con la palabra “incomprendido” en inglés

De acuerdo con lo que él mismo explicó, la palabra reflejaba cómo se había sentido toda su vida. En su momento, habló sobre el tatuaje y reveló: “Si pensase que esto iba a estropearme la cara o no quisiera hacérmelo no lo habría hecho. Creo que es bastante obvio”, explicaba.

“No saben cómo me siento, no están dentro de mi cabeza. No me siento muy comprendido, supongo”, agregó en el video donde se sinceraba con sus seguidores.

De acuerdo con lo que dijo Cameron Rorrison, la ex pareja de Presley Gerber, en el pasado cuando se hicieron virales los tatuajes en la cara del famoso, tanto a Cindy Crawford como a Rande Gerber (padres del modelo) “les encanta” cómo se veía con los diseños en el rostro.

El significado de los tatuajes en la cara de Presley Gerber ı Foto: Especial

Este tatuaje fue realizado por el reconocido artista Jon Boy, quien había trabajado anteriormente con celebridades como Chiara Ferragni o Hailey Bieber. Al publicar el tatuaje de Presley, el tatuador escribió “lo siento mamá”.

Al poco tiempo, el joven se hizo un segundo tatuaje en el pómulo derecho. Escogió las letras LA enmarcadas dentro de una estrella, en referencia a Los Ángeles, estado en el que nació.

El joven modelo desfiló para grandes diseñadores como Dolce & Gabbana, Moschino o Tommy Hilfiger, y ha participado en campañas de Calvin Klein o la de Pepsi para la Superbowl, emulando a su madre en 1992.

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