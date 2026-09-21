¿Dónde murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Este domingo 20 de septiembre murió el hijo de la icónica Cindy Crawford, el modelo Presley Gerber, a los 27 años de edad. La noticia ha conmocionado al mundo de la moda y el entretenimiento.

Allie Jenkins, representante de Crawford y de su esposo, Rande Gerber, le dijo a CBS que la familia “pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

🕊️ Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió a los 27 años en Los Ángeles. El joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación y su familia confirmó la noticia, además de solicitar privacidad.



El también modelo había trabajado para firmas… pic.twitter.com/TIuxgUOwDH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 21, 2026

Presley Gerber era el hijo mayor de la supermodelo, quien debutó en la pasarela con solo 16 años de edad con la firma italiana Moschino y trabajó con varias marcas internacionales, siguiendo los pasos de su madre.

¿Dónde murió Presley Gerber?

De acuerdo con información de la oficina del forense del condado, Presley Gerber murió en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, pero cabe mencionar que no se dio a conocer de manera inmediata las circunstancias de la muerte. Tampoco se sabe el nombre del centro especializado en el que se encontaba.

En los últimos años, el joven se había sincerado sobre sus problemas de salud mental y con el consumo de drogas. En 2023, habló sobre sus probelmas personales en el podcast Studio 22:

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a 100 a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo en ese momento.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford ı Foto: IG @presleygerber

Asimismo, utilizaba sdus redes sociales para compartir reflexiones sobre bienestar emocional a través de una sección titulada ‘Mental Health Mondays’, donde reveló experiencias que vivió en grupos de recuperación, además que abordó su proceso personal.

Asimismo, en una grabación compartida en Instagram en diciembre de 2025 y posteriormente eliminada, habló de forma directa sobre algunos de los medicamentos que utilizaba para tratar ataques de pánico, entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium.

Su última publicación fue en junio pasado, cuando fue visto junto a sus padres durante el lanzamiento de We Are ENOUGH x Aviator Nation en Malibú. Se presume que al poco tiempo del evento fue cuando entró en la clínica de rehabilitación.

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