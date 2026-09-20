Aleks Syntek asegura que se mudará a Inglaterra, se compara con Dalí y se lanza contra Paola Rojas

Después de su incómodo show en la alcaldía Benito Juárez durante los festejos del 15 de septiembre, Aleks Syntek volvió a encender la polémica con declaraciones que sorprendieron a sus seguidores.

El cantante de “Intocable” aseguró que planea mudarse a Inglaterra porque, según él, allá sí valoran su talento, y se comparó con figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo y hasta con Copérnico. Además, se lanzó contra el futbolista Hugo Sánchez y con la periodista Paola Rojas, lo que confundió aún más a la gente.

Aleks Syntek asegura que se mudará a Inglaterra y se compara con Dalí: ‘Allá sí me quieren’

Aleks Syntek realizó este domingo una transmisión en vivo en redes sociales, luego de su polémico concierto del 15 de septiembre en la Ciudad de México, y respondió a quienes lo acusan de haber perdido la cordura. “Sí, soy un desequilibrado mental, estoy loco”, afirmó con ironía, mientras hacía algunos gestos frenéticos.

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Luego, el cantante enumeró a personajes históricos y artísticos que, según él, también fueron considerados “locos” en su época, dejando entrever que se considera un auténtico genio incomprendido.

“Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco. El Chicharito estaba loco”, continuó diciendo Syntek con un tono musical parecido al de un comercial.

Incluso aseguró: “Hugo Sánchez era español, Paola Rojas tiene la culpa de lo que hizo Zague”, haciendo referencia a la infidelidad del futbolista brasileño a la periodista mexicana, quien era su esposa.

"¡Sí, sí estoy loco!" 🤪 "Si les caga las música de Aleks Syntek no la oigan y ya", señaló el cantante y advirtió "yo no voy a hacer reguetón ni corridos"✋ pic.twitter.com/1bl8Ht5BN3 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 20, 2026

El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” insistió en que México no reconoce a sus artistas y que la industria musical favorece productos comerciales extranjeros. “Quiero que los artistas puedan trabajar, que en Bellas Artes haya papel de baño para los bailarines, que los jazzistas tengan público, que apoyen a Alondra Parra con los huapangos”, reclamó, esta vez, con un buen argumento.

Además, Aleks Syntek aseguró que en Inglaterra su música recibe mejor trato: “Allá sí me quieren”, dijo, dejando claro que contempla mudarse para continuar su carrera.

🚨 NOOO, NOOO PUEDEEEEE SEEER



Se nos va la Tía Panista de Aleks Syntek a Inglaterra después de los abucheos que sufrió en la Benito Juárez con sus colegas fachos en el Grito.



NO SE BURLEN...🤭😂😂 pic.twitter.com/8uTThY6uI1 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 20, 2026

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