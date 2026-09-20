Cuando el miedo cambia de bando: Rossana De León y la justicia mística de Brujas llegan a Shorts México

En el marco del festival Shorts México, la creadora mexicana Rossana De León presenta su cortometraje debut Brujas, una propuesta cinematográfica que aborda de forma fantástica y estremecedora la violencia de género y la impunidad. El proyecto está inspirado en la composición homónima de la rapera uruguaya Eli Almic, y surge como un acto de resistencia impulsado por la necesidad de devolverles el poder a las víctimas de feminicidio.

Ante la injusticia terrenal, la realizadora construye desde lo místico una forma de reparación que les fue negada en vida. La trama se sitúa en una sala de interrogatorios de la Ciudad de México, donde un sujeto llamado Ricardo miente e intenta negar el asesinato de su amante Ariadna. Sin embargo, la víctima regresa de la muerte acompañada por su aquelarre de brujas para reclamar justicia.

Con este planteamiento, la directora busca que el agresor sienta el peso del temor y experimente en carne propia la angustia que viven las mujeres. Rossana De León compartió en entrevista con La Razón que estructuró la narrativa para que el feminicida enfrente “una historia de terror similar al horror que enfrentamos las mujeres mexicanas todos los días”.

Póster de Brujas de Rossana De León ı Foto: Cortesía

A través de esta inversión de la dinámica de poder, Brujas somete al criminal ante la fuerza del aquelarre, logrando así que el terror cambie de bando y que el feminicida sienta pavor frente a las mujeres. La realizadora busca reflejar verdades crudas en la pantalla: “No es nada más una cuestión de asustar, sino tú a la hora de ver, ves reflejado lo que está pasando ahorita y no hay forma de escaparse de esa verdad”.

Esta perspectiva narrativa nace de una cruda realidad que afecta la vida cotidiana de las mujeres en México. Para Rossana De León, las agresiones masculinas forman parte de una constante en la sociedad. Al trabajar con un equipo compuesto casi en su totalidad por mujeres, la creadora reafirmó cómo todas pudieron conectar, pues el abuso es un tema que atraviesa la cotidianidad femenina de forma alarmante, lastimosamente.

Rossana De León durante el rodaje de Brujas ı Foto: Cortesía

La directora explicó que “todas hemos vivido algo, si no de asesinato o desaparición, algún tipo de abuso por parte de algún hombre”, definiéndolo además como “una generalidad que ya asumimos en México”. Rossana, además de dirigir, escribió y actuó en este proyecto.

Frente a este entorno de abuso y miedo, Brujas propone arrebatarle el control de la historia al opresor para rechazar la revictimización. La obra presenta secuencias donde un grupo de mujeres rodea y somete al feminicida, quizá el sueño guajiro de cada una de nosotras, producto del hartazgo que genera la impunidad.

De León subrayó que su propósito consiste en “transmitir nuestro poder juntas como mujeres, como brujas, dándole el poder a lo que ahorita son las víctimas, redirigir el poder, porque el poder no lo tienen ellos, lo tenemos nosotras”. Así, la directora transforma el dolor en un mensaje de unión y justicia mística; y quizá pronto podremos ver este argumento en una película.

La premier de Brujas está programada para el jueves 24 de septiembre a las 8:00 pm en Cinemex Galerías Insurgentes, CDMX, como parte de la programación de Shorts México.

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