Terminator 2: EL juicio final, 35 años de revolucionar el cine

Durante el verano del ya lejano año de 1991, el T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger repetía en pantallas de cines de todo el mundo su icónica frase “I’ll be back” o “volveré” y esa promesa hecha en aquella época en millones de proyecciones de Terminator 2: El juicio final adquiere un nuevo significado ahora que la secuela regresó a las salas para celebrar su 35 aniversario.

Con lo anterior, demuestra una vez más que se mantiene vigente a pesar del largo paso del tiempo y que todavía cuenta con lo necesario para atraer a nuevas generaciones, mientras que quienes ya la han visto regresan con gusto para verla en su nueva remasterización, además de tener una mejora sonora envolvente.

El Tip: EN LA ACTUALIDAD, un grupo de científicos creó el robot MPTM, parecido al androide T-1000 de Terminator 2.

Pero, más allá de su derroche audiovisual que merecidamente le ha valido diferentes reconocimientos como sus cuatro premios Oscar en las categorías de Maquillaje y Peluquería, Sonido, Efectos Sonoros y Efectos Visuales, entre otros, esta cinta tiene varios elementos que le han hecho ganarse el estatus de culto junto con una sólida base de fans que sólo continúa creciendo con cada uno de sus aniversarios y que la han colocado ya como pieza imprescindible de la cultura pop.

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Sí es cierto que antes de esta producción hubo una con la que inició la franquicia de ciencia ficción y que, posteriormente, del estreno de la segunda vinieron más, y posiblemente llegarán nuevas en un futuro; sin embargo, Terminator 2: E juicio final destaca por méritos propios y ha logrado separarse en cierta forma del resto de sus hermanas.

102 millones de dólares fue el presupuesto que tuvo en 1991

Estamos a tres años de 2029, época en la que la Inteligencia Artificial Skynet que lidera al ejército de las máquinas enviará al avanzado androide T-1000 a la década de los años 90 con la misión de matar a un joven John Connor para evitar que se convierta en el líder de la resistencia humana durante un futuro distópico dominado por las máquinas. Resulta curioso ver Terminator 2 en 2026 en pleno debate sobre los usos de la IA; aunque, siendo realistas, estamos muy lejos de una invasión tecnológica.

Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick y Edward Furlong, Terminator 2 confirma con su reestreno en cines su estatus de monumento indiscutible de la ciencia ficción moderna y se erige como una piedra angular que revolucionó la industria cinematográfica a principios de los años 90. El uso pionero de las imágenes generadas por computadora (CGI) para dar vida al letal T-1000 de metal líquido marcó un antes y un después en el diseño de efectos visuales, redefiniendo para siempre el modo en que Hollywood abordaría, posteriormente, las producciones de gran escala e inspirando las técnicas digitales del cine contemporáneo.

El Dato: El T-1000 tiene la capacidad de cambiar su apariencia emulando cuchillo o armas punzocortantes. También puede reconstruir su cuerpo.

La película se consolida como una verdadera cátedra narrativa en la que el montaje sostiene una tensión constante sin perder claridad. A esta maestría de edición se le suma un diseño de sonido impecable y una banda sonora visceral que amplifican la escala de sus emblemáticas secuencias de persecución. Esos elementos la hicieron ganadora en los Oscar.

James Cameron demuestra una habilidad magistral para equilibrar géneros, tejiendo la adrenalina pura del cine de acción con la profundidad especulativa de la ciencia ficción, al tiempo que da oportunas pinceladas de comedia sin desentonar en la atmósfera oscura que caracteriza la trama.

Igualmente, vale la pena destacar la evolución de sus personajes, desde una Sarah Connor empoderada y compleja, hasta la emotiva humanización de la máquina interpretada por Schwarzenegger, algo que, sin duda, trasciende al espectáculo visual.

Por la perfecta escala técnica y potencia narrativa de Terminator 2: El juicio final, este reestreno por su 35 aniversario representa una oportunidad para experimentar nuevamente su impacto en pantalla grande o para ser descubierta por primera ocasión. La cinta ya puede verse en cines en formato normal, además de 4K, 3D y 4DX.

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