Ramón Ayala prepara su adiós en La México

El Rey del Acordeón inicia en la Ciudad de México la etapa de despedida que lo llevará el 10 de octubre a la Plaza de Toros La México, donde ofrecerá el tour El Rey por Siempre: Historia de un Final.

Aclaró que esa presentación será su última en la capital, pero no necesariamente el cierre definitivo de su carrera.

“Tenía que llegar un día”, dijo el cantante al hablar del retiro. “Nos faltan muchas partes a las que tenemos que llegar”, señaló, al referirse a presentaciones en CDMX, Centroamérica y Sudamérica.

El intérprete explicó que su prioridad es conservar la salud y cumplir con esos compromisos. “Estamos pidiéndole a Dios que nos dé salud. Estoy controlado y continuaré con esta gira mientras el cuerpo me lo permita”, afirmó en conferencia.

La despedida representa una revisión de una trayectoria de 72 años. El cantante habló del proceso sin dramatizarlo y dejó claro que aún disfruta subir al escenario. Recordó que cuenta con más de 113 discos de larga duración.

Sobre su próxima presentación en La México, adelantó: “Tendremos invitados especiales y esta noche será registrada en video. Espero reunir a seguidores de distintas generaciones”, resaltó.

Ramón Ayala rememoró que aprendió a tocar el acordeón a los cinco años, después de que su padre le comprara uno de juguete debido a las dificultades económicas de la familia. “Éramos muy pobres, no teníamos para nada”, contó. Al hablar de su vocación, fue directo: “Nací para ser músico”.

La pregunta sobre cuándo llegará el último concierto, el cantante evitó fijar una fecha. “Todavía nos falta un poco más, quiero recorrer lo más que se pueda”, dijo.