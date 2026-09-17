¿Cuándo nació el bebé de Lady Gaga y cuál es su nombre? ¿Es niña o niño?

La llegada del primer hijo de Lady Gaga y su prometido Michael Polansky continúa siendo tema de conversación en redes sociales y motivo de euforia de los fans de la intérprete de “Bad Romance”.

Tras meses de rumores sobre su embarazo y especulaciones en redes sociales, finalmente se confirmó el nacimiento del bebé, un acontecimiento que marca una nueva etapa en la vida personal de la cantante. Hace unas horas se reveló la fecha de nacimiento del pequeño, su sexo y hasta su nombre, el cual tiene un significado muy especial para la artista.

¿Cuándo nació el bebé de Lady Gaga y cuál es su nombre y sexo?

De acuerdo con el certificado de nacimiento al que tuvo acceso TMZ, el bebé de Lady Gaga y Michael Polansky nació en Los Ángeles, California, el 9 de junio a las 11:19 pm, en el Cedars-Sinai Medical Center. El medio estadounidense detalló que se trata de una niña, lo que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

El nombre de la pequeña también fue revelado por el portal: Rose Bean Polansky. No está del todo claro el origen del nombre Rose Bean. Sin embargo, se sabe que Lady Gaga tiene tatuada una gran rosa en la espalda, la cual obtuvo como homenaje a su interpretación de “La Vie En Rose” en la película Star is a Born.

En cuanto al segundo nombre, Bean, podría estar inspirado en el cantante y activista Carl Bean, cuyo tema “I Was Born This Way” fue la base para uno de los mayores éxitos de Lady Gaga.

New pictures of Lady Gaga arriving in LA with her baby yesterday.



📷 DailyMail pic.twitter.com/lj8ZNZzvZG — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 14, 2026

La relación de Lady Gaga y Michael Polansky se hizo oficial en 2020, en 2024 se comprometieron y este 2026 dieron la bienvenida a su primer bebé juntos.

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