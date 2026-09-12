¿Quién es Michael Polansky, prometido de Lady Gaga, y a qué se dedica?

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky le dieron la bienvenida a su primer bebé hace unos días. La noticia ha despertado gran interés entre los fans de la intérprete en torno a la vida del empresario que conquistó a la estrella del pop.

Aunque mantiene un perfil discreto, lo cierto es que Polansky es un reconocido ejecutivo en el ámbito tecnológico y filantrópico de Estados Unidos. Incluso cuenta con una trayectoria que lo convierte en una figura clave en Silicon Valley. Descubre ¿quién es este hombre y a qué se dedica?

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga, y a qué se dedica?

Michael Polansky nació en San Francisco, California, EU, y estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó en Matemáticas Aplicadas e Informática. Tiene 42 años. Su padre, Steven Polansky, es escritor, y su madre, Ellen Woods, preside la Fundación Americana para la Educación Farmacéutica.

Su formación académica le abrió las puertas al mundo de la tecnología y la innovación, campos en los que ha desarrollado gran parte de su carrera.

Actualmente, es director ejecutivo de la Parker Group, una organización fundada por Sean Parker, cofundador de Facebook y Napster. Desde esta posición, lidera proyectos relacionados con la biotecnología, la salud y la filantropía, incluyendo iniciativas para combatir el cáncer y promover la investigación científica.

Además, Michael Polansky ha estado vinculado a empresas emergentes de tecnología y fondos de inversión que buscan impulsar proyectos con impacto social.

Su relación con Lady Gaga comenzó en 2019 y se hizo pública en 2020, cuando fueron vistos juntos en el Super Bowl. Desde entonces, la cantante y el empresario han mantenido una relación estable y discreta. En 2024 anunciaron su compromiso y en los primeros días de septiembre de este 2026 celebraron la llegada de su primer hijo.

¡Lady Gaga ya es madre! Recibe a su primer bebé junto a Michael Polansky ı Foto: Especial

Michael Polansky ha acompañado a Lady Gaga en eventos importantes, aunque suele mantenerse fuera de los reflectores. Además, ha coescrito varias canciones con la intérprete.

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