La agrupación mexicana María Daniela y su Sonido Lasser, reconocida por su éxito “Pobre Estúpida” que se ha convertido en una leyenda del electro-pop, sorprendió a sus seguidores al anunciar la hospitalización de su vocalista principal.

La noticia fue difundida a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde se explicó la situación médica de María Daniela y se informó sobre la cancelación temporal de un concierto programado en Tijuana.

Hospitalizan a cantante de María Daniela y su Sonido Lasser, ¿qué le pasó?

En el comunicado publicado en Instagram, la banda María Daniela y su Sonido Lasser expresó: “Queremos informarles que nuestra querida María Daniela tuvo que ser hospitalizada de emergencia por motivos de salud. Afortunadamente se encuentra estable y bajo supervisión médica, pero por indicaciones de los doctores no podrá presentarse en el show programado”.

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La agrupación añadió: “Sabemos la ilusión que tenían por este concierto y lamentamos profundamente los inconvenientes. La prioridad ahora es que María Daniela se recupere plenamente para poder regresar con toda la energía que caracteriza nuestras presentaciones”.

Respecto al evento afectado, el 12 de septiembre en Marko Disko de Tijuana, se confirmó que el concierto originalmente previsto fue reagendado para el 30 de octubre, en el mismo recinto.

El equipo de María Daniela y su Sonido Lasser agregó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha, y que quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar un reembolso en el punto de compra.

La noticia generó preocupación entre los fans, pero también alivio al saber que la cantante se encuentra estable y con buen pronóstico de recuperación. María Daniela y su Sonido Lasser no revelaron cuál es el padecimiento por el que María Daniela tuvo que ser hospitalizada de emergencia este sábado.

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