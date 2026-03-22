Arranca primera jornada de Festivales por la Paz con más de 260 mil asistentes en Tecámac y Tijuana

Carín León inaugura el Circuito Nacional de Festivales por la Paz ante miles de asistentes en la Monumental Playas de Tijuana.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz arrancó este fin de semana con sus primeras jornadas en Tecámac, Estado de México, y Tijuana, Baja California, a través de dos encuentros de gran formato –el Festival Atmósfera Mundialista y el Festival Territorios de Paz– que reunieron a miles de personas en torno a la música y la convivencia comunitaria.

Con la asistencia de más de 260 mil personas, en su primera jornada, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, como parte de la estrategia integral de atención a las juventudes basada en el derecho a la cultura y en la construcción de una cultura de paz.

Siddhartha y Lila Downs encabezan el Festival Atmósfera Mundialista en Tecámac como parte de la estrategia cultural federal. ı Foto: Gobierno federal

Se trata de una política pública de alcance nacional, territorial y comunitario, que llevará 200 festivales y conciertos gratuitos –grandes, medianos y comunitarios– a las 32 entidades del país, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, para acercar la cultura a más de 7 millones de jóvenes. Es una estrategia que atiende las causas desde la cultura, recupera el espacio público y fortalece el tejido social.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que este circuito forma parte de una visión que reconoce a la cultura como un derecho fundamental. “La paz se construye también desde la cultura: al abrir espacios para que las y los jóvenes se encuentren, participen y ejerzan sus derechos”, afirmó.

En la Monumental Playas de Tijuana, el cantante Carín León inauguró el circuito con un concierto que reunió a miles de asistentes de ambos lados de la frontera. Por su parte, en el municipio de Tecámac, el Festival Atmósfera Mundialista registró una afluencia masiva con las presentaciones de Lila Downs y Siddhartha, reafirmando el papel de la música como espacio de encuentro.

El programa también destacó la reciente participación de artistas en el Eurojazz del Cenart y la presentación de Bronco. Asimismo, se anunció que el próximo 28 de marzo el circuito llevará a Caloncho al estado de Oaxaca.

Con ello, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirma una política cultural que pone en el centro a las juventudes, amplía el acceso gratuito y hace de la paz una construcción cotidiana a través de la programación nacional de la Secretaría de Cultura.

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