Lionel Richie sale del hospital tras 3 días internado, ¿Cuál es su estado de salud?

Lionel Richie ha sido dado de alta tras permanecer tres días en un hospital al que fue ingresado después de un concierto en Missouri, lo que había generado preocupación entre el público que lo reconoce por canciones icónicas como ‘All Night Long’ o ‘Hello’.

La información fue revelada por el medio especializado PEOPLE, quien informó que el cantante se encontraba de vuelta en su casa en Los Ángeles tras su estancia en el nosocomio. Asimismo, se informó que “está bien”.

Fue TMZ quien reportó hace un par de días que Lionel Richie ingresó por su propio pie al hospital en St. Louis después de que durante su presentación le pidió a su equipo una silla para poder terminar su última canción en el concierto.

En el recinto hospitalario, el famoso habría sido internado y le realizaron varios estudios para determinar exactamente cuál era su estado de salud y el mejor tratamiento para él. Algunas fuentes señalaban que el malestar venía de deshidratación, mientras que otros mencionaron sobre probelmas relacionados con su corazón.

El famoso se encuentra de gira con Earth, Wind & Fire por la gira Sing a Song All Night Long tour. Sin embargo, hace apenas dos meses, el músico había generado preocupación al tener que recortar una presentación en Minnesota al presentar malestares físico en el escenario.

En ese entonces, Richie habría bromeado sobre la situación, al asegurar que nuna había interpretado ‘Dancing in the ceiling’ mientras estaba sentado. “Cuando te sientas mareado, siéntate”, expresó él.

Tras esto, Lionel pospuso dos presentaciones para “descansar y regresar recuperado completamente”. Regresó al ruedo este 30 de junio y un mes después, agradeció al público por la preocupación y aclaró que se encontraba bien.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos”, escribió. en ese entonces mientras invitaba a seguir con su gira.

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