El reconocido bloguero de espectáculos Perez Hilton, de 48 años, protagonizó una situación alarmante que terminó con su hospitalización de urgencia y con un preocupante video que circula en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, el comunicador de padres cubanos se autolesionó frente a sus seguidores, quienes alertaron a las autoridades para que fueran a ayudarlo. El incidente encendió las alarmas sobre su estado de salud mental y generó preocupación en la comunidad digital, en especial por sus tres hijos, quienes dependen de él.

Crisis de salud mental lleva a Perez Hilton al hospital

El martes 4 de agosto, Perez Hilton realizó un directo en TikTok en el que el bloguero apareció autolesionándose con un cuchillo hasta sangrar, lo que llevó a sus seguidores a llamar a la policía del condado de Miami-Dade. Los agentes acudieron a su domicilio en Florida y encontraron al comunicador solo dentro de la vivienda.

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Perez Hilton se quería quitar la vida durante transmisión en vivo ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con People, la Oficina del Sheriff explicó que en este tipo de crisis los agentes priorizan técnicas de desescalada para reducir riesgos y evitar un desenlace fatal. Con apoyo del Cuerpo de Bomberos y profesionales de salud mental, Perez Hilton fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Este episodio se suma a antecedentes médicos recientes del comunicador, pues en marzo fue hospitalizado en Las Vegas por una sepsis grave y en abril enfrentó una trombosis venosa profunda en la pierna derecha, que requirió cirugía y varias semanas de recuperación.

🚨🇺🇸 UPDATE — PEREZ HILTON: His representatives have issued a statement after he appeared to suffer a breakdown during a livestream, where he appeared to be covered in blood.



His agents said they are aware of the “concerning content” circulating online but have not yet been able… — Nova Intel (@intel_nova) August 5, 2026

¿Quién es Perez Hilton?

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., nació en Miami en 1978, en el seno de una familia de origen cubano. Se convirtió en una figura influyente en el mundo del entretenimiento gracias a su blog de celebridades, donde mezcla noticias, comentarios y controversias que eran escritas en tiempo real, sentando las bases para medios como TMZ.

Desde los años 2000, es considerado uno de los personajes más polémicos de la cultura pop digital. Además, tiene tres hijos, que nacieron por medio de maternidad subrogada.

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