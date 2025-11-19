Las gemelas Kessler mueren por suicidio asistido a los 89 años; actuaron con Sinatra

Alice y Ellen Kessler, bailarinas y cantantes gemelas que iniciaron su carrera en la década de 1950 y actuaron junto a Fred Astaire, Frank Sinatra y Harry Belafonte, han fallecido, informó la policía alemana el martes. Tenían 89 años.

La muerte de las gemelas en Grünwald, un próspero suburbio de Múnich donde compartían una casa, fue reportada por el periódico alemán Bild y la agencia de noticias dpa el lunes, sin fuentes identificadas. La policía de Múnich confirmó el martes los fallecimientos, señalando en un comunicado enviado por correo electrónico que se trató de un “suicidio conjunto.”

Las gemelas Kessler aprendieron a bailar desde pequeñas y se unieron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig. En 1952, cuando tenían 16 años, su familia huyó a Alemania Occidental, donde bailaron en un teatro de revista en Düsseldorf.

En 1955, fueron descubiertas por el director del cabaret Lido de París, donde comenzó su carrera internacional.

Durante la década de 1960, las Kessler realizaron giras por todo el mundo, se mudaron a Roma y actuaron con Astaire, Sinatra y Belafonte. Rechazaron una oferta para aparecer con Elvis Presley en Viva Las Vegas en 1964, por temor a quedar encasilladas en películas musicales en Estados Unidos, según informó dpa.

Incluso a los 80 años, las hermanas seguían apareciendo en escena en un musical. Poco antes de cumplir 80, Alice Kessler comentó que probablemente no habrían logrado actuar tanto tiempo por separado. Ser gemelas “sólo tiene ventajas. Juntas eres más fuerte”.

Al ser preguntada sobre el secreto de su éxito, añadió la artista: “Disciplina, cada día. Gratitud, una y otra vez. Humildad, no arrogancia. Y unión. Hasta la muerte”.

Hoy se apagan dos luces que hicieron brillar a toda una época.#KesslerTwins inseparables en el escenario y en la vida, partieron juntas, el mismo día, como si su último acto también necesitara perfecta sincronía. pic.twitter.com/KoCA44Puk1 — ESNAOLA! (@CarlosEsnaola) November 17, 2025