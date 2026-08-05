Así es el VIDEO de Perez Hilton autolesionandose en transmisión en vivo

El credor de contenido Perez Hilton causó conmoción entre sus seguidores, pues este se encontraba cubierto de sangre debido a que se estaba autolesionando mientras realizaba una transmisión en vivo.

Perez Hilton se encontraba realizando una transmisión en vivo por medio de la red social TikTok cuando encendió una alarma entre sus seguidores, pues este se estaba autolesionando mientras las personas lo observaban.

Los internautas que se encontraban viendo lo que ocurría alertaron a las autoridades de Miami, por lo que el personal de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudió a la casa del bloguero, quien continuaba haciéndose heridas cuando arribaron al lugar.

La oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que el bloguero fue rescatado sano y salvo, por lo que las autoridades lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica necesaria.

En vivo de Perez Hilton

El creador de contenido se encontraba solo en su casa ubicada en Miami cuando estaba realizando la transmisión en vivo en la que se le podía ver cubierto de sangre mientras continuaba lastimándose.

La red social TikTok demoró en terminar y bajar la transmisión en vivo, por lo que miles de personas pudieron ver este suceso que aún se encuentra disponible en algunas redes sociales.

En el en vivo del 4 de agosto se puede escuchar a Perez Hilton emitiendo sonidos de dolor mientras se lastima con un arma blanca, “esto duele pero se siente demasiado bien”, dice el creador de contenido de espectáculos.

Un grupo de tres personas se unieron a la transmisión en vivo para pedir que se detuviera, por lo que Perez Hilton les dijo que se iba a suicidar mientras continuaba autolesionándose.

VIDEO de la crisis Perez Hilton ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con medios estadounidenses, los representantes del creador de contenido informaron que no tenían información adicional debido a que no podían comunicarse directamente con él, pero precisaron que su prioridad es la salud de Perez Hilton y su familia.

Asimismo, agradececieron “las numerosas muestras de preocupación y apoyo de aficionados, amigos y medios de comunicación” y pidieron que la privacidad de Perez Hilton sea respedada “mientras recibe la atención médica que necesita”.

En un video publicado el 12 de mayo el creador de contenido compartió con sus seguidores que tenía que pagar mucho dinero por servicios médicos aún cuando tiene un seguro, por lo que lanzó una línea de merch para recaudar más recursos.

Perez Hilton había sido hospitalizado en marzo debido a que tenía una sepsis grave, mientras que en abril lo ingresaron de nueva cuenta a un hospital a causa de una trombosis venosa profunda, por lo que le tuvieron que practicar una trombectomía para poder extirparle un coágulo de la pierna derecha.

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