Rise Against cancela su presentación en el Vans Warped Tour

A poco menos de una hora de comenzar el show, se comunicó a través de las pantallas del Vans Warped Tour que la banda Rise Against no se presentaría debido a una enfermedad de Tim Mcilrath.

En las pantallas del escenario Vans se proyectó un mensaje de la agrupación, donde se informó el estado de salud del integrante del grupo.

“Debido a un problema de salud de Tim McIlrath, vocalista de Rise Against, lamentablemente la banda no podrá presentarse esta noche. Gracias por su comprensión”, se anunció.

El comunicado vino acompañado de un mensaje de Josh, quien se presentó en el escenario como amigo del grupo. “Tim lamenta mucho mucho no poder llegar, pero ya saben la salud es primero”, dijo en el escenario.

Mensaje de Rise Against ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, en sus redes sociales la agrupación expresó: “Debido a una enfermedad en la banda, lamentablemente tenemos que cancelar nuestra presentación de esta noche en el Warped Tour de la Ciudad de México. Sentimos perdernos esta cita con la CDMX y volveremos tan pronto como sea posible”. Será hasta el 2027 que los fans podrán ver a los originarios de Chicago.

Rise Against se iba a presentar como una de las últimas bandas del festival, que hoy tuvo su primera jornada.

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