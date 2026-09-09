Shakira revela cartel de artistas invitadas a su residencia Madrid: Nathy Peluso, Amaia, Virtual Diva...

La cantante colombiana Shakira anunció oficialmente el cartel de artistas que la acompañarán en su esperada residencia de conciertos en Madrid, España, un proyecto que marcará su regreso a los escenarios europeos con una propuesta innovadora.

La noticia generó gran expectativa entre sus seguidores, pues la lista incluye nombres destacados de la música actual, latinoamericanos y españoles. Pero no todo serán conciertos, también habrá alrededor de 15 hectáreas dedicadas al arte, la gastronomía, la moda y la literatura.

Shakira revela el cartel de artistas invitadas a su residencia Madrid: Nathy Peluso, Amaia, Virtual Diva...

Shakira confirmó que su residencia Es Latina, en Madrid, tendrá lugar del 18 de septiembre al 10 de octubre y contará con la participación de artistas femeninas que representan distintas generaciones y estilos musicales.

Entre los nombres más destacados, se encuentran:

Nathy Peluso

Amaia

Amaia Montero

Virtual Diva

Guitarricadelafuente

Gale

Aria Vega

Lia Kali

Maro

Ángeles Toledano

J Noa

Tommy Blanco

Maro

La Cucaracha Orquesta

Violeta Reed

Tuti Mejía

Los Malbec

Laura Vargas

Mariachis Veracruz

Otros nombres emergentes que también forman parte del cartel son: Santos Bravos, Yerai Cortés, Izatkm, Nico, Yapi y Louta.

La propuesta Es Latina, que forma parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, busca crear un espacio donde Shakira no sólo interprete sus grandes éxitos, sino también comparta escenario con artistas que aporten diversidad y nuevas sonoridades.

La residencia se llevará a cabo en el Iberdrola Music de Madrid, lugar en el que se construyó el Estadio Shakira y el Macondo Park, donde se instalarán diversas experiencias interactivas dedicadas al arte, la gastronomía, la moda y la literatura.

Allí se ofrecerán 12 horas diarias de actividades paralelas, entre ellas shows de teloneros, talleres y otros acercamientos a la cultura latina, que incluyen los ritmos tropicales, el mariachi y el flamenco.

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