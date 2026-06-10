La cantante argentina Nathy Peluso se muestra más enamorada que nunca. En redes sociales y apariciones públicas, la intérprete de “Grasa” ha dejado ver la química que comparte con su pareja, el atleta Phil Kane, quien poco a poco ha captado la atención de los medios.

La relación fue confirmada cuando los famosos acudieron juntos a eventos internacionales y viajes. Este noviazgo marca una nueva etapa para la artista, quien está gozando su éxito musical y, ahora, el amor. Conoce al hombre que le robó el corazón.

¿Quién es Phil Kane, el novio de Nathy Peluso, y a qué se dedica?

Phil Kane es un atleta profesional estadounidense, proveniente de una familia originaria de Jamaica, de 27 años, especializado en carreras de larga distancia y maratones. Es reconocido como corredor de élite, por lo que se distingue por su disciplina y un estilo de vida minimalista, alejado del perfil de influencer o celebridad.

Su carrera lo ha llevado a entrenar en distintos centros de alto rendimiento alrededor del mundo, donde ha demostrado que es un deportista con gran resistencia y explosividad.

Aunque Phil Kane es una persona reservada y apenas acumula nueve mil seguidores en Instagram, su relación con Nathy Peluso lo ha mostrado en una faceta más relajada, acompañándola tras bambalinas en sus conciertos y compartiendo momentos cotidianos en redes sociales.

La pareja hizo oficial su noviazgo hace un mes, al aparecer juntos en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, en España, donde se les vio tomados de la mano. Además, compartieron varias fotografías de pareja que causaron euforia en redes sociales.

Phil Kane y Nathy Peluso ı Foto: IG nathypeluso

Tiempo atrás, ambos intercambiaron “likes” y comentarios en plataformas digitales, por lo que los fans de la argentina ya sospechaban que algo se gestaba entre ellos.

Desde entonces, han viajado juntos y celebrado fechas importantes, como el cumpleaños de Phil Kane y las presentaciones musicales de Nathy Peluso.

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