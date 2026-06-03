Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su relación a menos de un año de darla a conocer de manera pública, una revelación que ha en encendido las redes sociales por quienes se preguntan los motivos detrás de la presunta separación.

¿Qué pasó con Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Aunque de momento no hay una confirmación oficial sobre la ruptura de la cantante de regional mexicano y su pareja, en la transmisión del programa Sale El Sol se reportó el fin del noviazgo este 3 de junio.

“Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. El noviazgo inició en agosto del año pasado”, contó Ana María Alvarado al auditorio, haciendo así énfasis en el tiempo que habría durado el romance entre ellos.

Según la periodista de espectaculos, la ruptura fue consecuencia de varios problemas en su relación “Ahora se rumora que la pareja decidió terminar la relación porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución”, contó.

“Hasta el momento la pareja no ha hecho oficial nada”, sentenció, sin dar mayores detalles sobre las posibles causas de la presunta separación. A pesar de ello, en las redes sociales ya comienzan a especular, sin haber más pruebas sobre qué ocurrió y señalan a Cibad como posible responsable.

La historia de amor de Alicia Villarreal y Cibad Hernández

Villarreal y Hernández comenzaron su relación en agosto del 2025, en medio de la pelea legal de la cantante con su ex esposo Cruz Martínez, a quien denunció por violencia familiar

La intérprete de ‘Ay papacito’ se hizo viral anteriormente por un video en el que hacía la seña de auxilio en pleno concierto, no que despertó especulaciones sobre que la mujer vivía presunta violencia de género por parte de su pareja.

Esto fue confirmado por ella posteriormente. Villarreal levantó una denuncia en contra de Cruz Martínez y aunque el proceso legal continúa, recientemente se ha especulado sobre la posibilidad de que lleguen a un acuerdo próximamente.

Alicia Villarreal y su nuevo novio ı Foto: Especial / Edición La Razón

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