Mujer que pidió triple hamburguesa cuenta su versión ¿Quién es?

Conoce a la mujer que pidió la Triple Hamburguesa que se hizo viral

La historia viral de la mujer que pidió triple hamburguesa dio un giro y es que la chica que fue señalada en la historia salió a dar su propia versión de lo que sucedió y esto fue lo que dijo.

A través de un video de TikTok la joven no se guardó nada y contó todos los detalles de la cita y de cómo se conocieron.

La mujer dijo que se trató de una cita a ciegas que su mamá fue quien pactó la salida y que realmente ellos no se conocía.

¿Quién es la mujer de la triple hamburguesa?

La mujer del video viral de la triple hamburguesa se llama Kerstin Guenther es originaria de Venezuela y además es creadora de contenido.

Su cuenta de TikTok tiene más de 500 mil seguidores, es decir, que ella es una estrella de las redes sociales.

Su contenido de TikTok se basa en contar Story Time, es decir, que narra situaciones que ella vivió a sus seguidores y la mayoría de sus historias son de citas que tuvo y que no salieron bien.

Sin embargo, luego de que ella rompió el silencio y habló del hombre de la hamburguesa triple, la creadora de contenido ha subido varios clips burlándose del sujeto, pero también ella reconoció que gracias a que habló le dio fama al hombre.

Esta es la versión de la mujer de la triple hamburguesa

La joven dijo que Luis Miguel Castillo, el hombre que la exhibió en las redes sociales, pasó por ella a su casa y que él sugirió salir a comer a un lugar que había mucho movimiento, mucho ruido y una zona que no es de las mejores en Venezuela, es decir, un sitio que no era muy adecuado para una primera cita.

Kerstin señaló que ella no lo obligó a llevarla a otro lado, sino que ella ofreció la alternativa de regresarse a su casa, incluso le dijo a Luis Miguel que ella podía tomar un taxi.

Pero Luis Miguel le preguntó que a dónde quería ir, así que ella sugirió el lugar de las hamburguesas y el hombre accedió.

Kerstin dijo que ella sí pidió la triple hamburguesa y que notó la incomodidad del hombre al ver lo que ella pidió, indicó que luego de que les llevaron los alimentos el hombre la ignoró, pues no surgió la plática, la misma tiktoker dijo que ella sintió que le cayó mal a él, así que en lo que terminaban los alimentos ella se puso a ver historias en su celular.

Una vez que terminaron la cena se subieron al carro y él la llevó para su casa y fue ahí donde él le dijo que ella no era lo que él buscaba y que esperaba que encontrara a alguien más.

Sin embargo, al otro día encontró la historia viral en el video que él subió para exhibirla.

“Qué princesa, qué tacaño. Él sale diciendo en el video que yo soy una mujer demasiado interesada porque cómo es posible que una mujer pida una hamburguesa triple en la primera cita. O sea ahora la llaman a una interesada porque una pide una hamburguesa triple, entonces ¿para qué me invitaste a cenar, qué querías que pidiera sólo agua?”, dijo Kerstin en su video que lleva más de 2 millones de likes.

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