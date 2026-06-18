Fieles de la Santa Muerte reunidos para llevar a cabo el bautizo de sus figuras en las aguas del Caribe, en Puerto Juárez, Cancún.

La Santa Muerte es una figura que es adorada por miles de personas que tiene raíces en la religiosidad popular mexicana, donde se combinan elementos de las culturas indígenas mesoamericanas y la influencia del catolicismo español.

Su culto se remonta a prácticas ocultas documentadas desde la década de 1940 en México, aunque su veneración de forma pública comenzó a principios del siglo XXI, cuando aparecieron santuarios como el fundado por Enriqueta Romero en la Ciudad de México.

Algunas personas han reportado haber soñado con la figura de la Santa Muerte, lo que tiene distintos significados según la ideología que se profese.

¿Qué significa soñar con la Santa Muerte?

Algunas interpretaciones comunes sobre soñar con la Santa Muerte, según el portal web santamuerte.pro, la figura podría aparecer en tus sueños como un mensaje de protección, pues se cree que tiene un mensaje para ti o que quiere que le permitas hacer presencia en tu vida.

Según se indica, no debes temer a este sueño, ya que puede ayudarte a entender situaciones que estás viviendo o que enfrentarás en el futuro.

Creyente de la Santa Muerte en Tultitlán, Estado de México ı Foto: Reuters

Otra interpretación está relaciona con cambios o transformaciones. Soñar con la Santa Muerte a menudo indica que estás atravesando un proceso de transformación. Puede simbolizar el final de una etapa y el inicio de otra, sugiriendo que se avecinan cambios significativos dentro de tu vida.

Además, la presencia de la Santa Muerte en tus sueños puede reflejar tus preocupaciones o miedos recientes. Puede ser una manifestación de ansiedad o tristeza profunda, y su aparición puede ser un llamado a reflexionar sobre tu vida y las decisiones que estás tomando en este momento.

En otros casos, soñar con la Santa Muerte puede servir como una advertencia sobre peligros o situaciones complicadas que debes enfrentar pronto. Esta figura te anuncia que debes estar alerta y prepararte para lo que viene.

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