El 12 de diciembre, e incluso en días previos, miles de creyentes comienzan su camino en peregrinaciones que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe, con la finalidad de asistir a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe.

La Basílica de Guadalupe se encuentra en el Cerro del Tepeyac de la Ciudad de México, y miles de personas asisten durante el último mes del año para dar gracias a las intercesiones concedidas por la Virgen, o para pedir algún milagro.

La Virgen de Guadalupe es una de las figuras religiosas más importantes dentro del catolicismo en México, y durante el 12 de diciembre hay presentaciones de música en vivo y diversos tipos de celebraciones en su honor.

TE RECOMENDAMOS: En Colombia Esta es la página web del Registro Nacional de Infieles en Colombia

Basilica de Guadalupe ı Foto: Especial

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo con un artículo sobre Historia Colonial de la historiadora mexicana Gisela Von Wobeser del 2013, el origen del culto a la Virgen de Guadalupe es prehispánico, pues el Cerro del Tepeyac estaba dedicado a la diosa Tonatzin, y posteriormente este lugar fue convertido en un santuario dedicado a la Virgen María por los frailes de la Iglesia Católica.

Los relatos religiosos establecen que, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe comenzó a aparecerse en el Cerro del Tepeyac, y estas apariciones ocurrieron en cuatro veces.

La Virgen se aparecía a un hombre indígena de orígen humilde, quien se llamaba Juan Diego, y durante sus apariciones, la Virgen le decía a Juan Diego que quería que se construyera una Iglesia justo donde se había aparecido.

Juan Diego tenía la misión de notificar a fray Juan de Zumárraga que la Virgen quería que se construyera una iglesia en el Cerro del Tepeyac, sin embargo, el fraile estaba incrédulo ante las historias que Juan Diego le narraba, por lo que le pidió una prueba.

Historia de la Virgen de Guadalupe ı Foto: Especial

Debido a esto, durante su cuarta aparición, la Virgen le dio una prueba a Juan Diego, pues esta le pidió que cortara unas rosas de castilla que se encontraban en la cima del cerro árido.

Juan Diego recogió las rosas del cerro y las guardó en una manda de algodón, y cuando este llegó con fray Juan a enseñarle las rosas, estas cayeron al suelo y en la tilma de Juan Diego se encontraba la imagen de la Virgen estampada.

Actualmente en la Basílica de Guadalupe se encuentra enmarcada la imagen de la Virgen de Guadalupe estampada en la tilma de Juan Diego, y esta es la imagen a la que miles de devotos le rezan.