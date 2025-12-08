¿Dónde ver Las Mañanitas a La Virgen? Horario y detalles de la transmisión en vivo

Uno de los actos más esperados año con año en la Basílica de Guadalupe por los miles de peregrinos que acuden por las fiestas en celebración a la Virgen son Las Mañanitas a la Virgen, un acto que es televisado y une a creyentes en el país.

¿Dónde ver Las Mañanitas a la Virgen?

Este 2025, Las Mañanitas a la Virgen se podrá ver a través de una transmisión gratuita, como años anteriores, en caso de que no puedas ir a la Basílica pero quieras disfrutar del momento de devoción en honor a La Guadalupana.

Hay varias opciones para que no te pierdas de Las Mañanitas. Los sitios para seguir la transmisión en vivo son:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

Canal Foro TV (TV abierta)

Cuenta de YouTube de N+ (transmisión gratuita)

Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

El concierto comienza a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México del jueves 11 de diciembre de 2025. La interpretación de Las Mañanitas están programadas para las 12:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Artistas que estarán en las Mañanitas a la Virgen

Durante el evento, artistas interpretan varias canciones en honor a ‘la Morenita’ y los invitados confirmados para esta edición son:

Aída Cuevas

Alex Fernández

Ana Cirré

Carlos Rivera

Daniela Romo

Lucero Mijares

Víctor García

Serán acompañados por el Mariachi Gama 1000. Posteriormente, se realiza una misa especial dedicada a ‘La Morenita’, la cual también se va a transmitir.