¿Dónde ver Las Mañanitas a La Virgen? Horario y detalles de la transmisión en vivo

Así podrás disfrutar del evento que ya es tradición entre los mexicanos, donde se celebra el 12 de diciembre

¿Dónde ver Las Mañanitas a La Virgen?
¿Dónde ver Las Mañanitas a La Virgen? Foto: IG: @inbguadalupe
Por:
Mariana Garibay

Uno de los actos más esperados año con año en la Basílica de Guadalupe por los miles de peregrinos que acuden por las fiestas en celebración a la Virgen son Las Mañanitas a la Virgen, un acto que es televisado y une a creyentes en el país.

¿Dónde ver Las Mañanitas a la Virgen?

Este 2025, Las Mañanitas a la Virgen se podrá ver a través de una transmisión gratuita, como años anteriores, en caso de que no puedas ir a la Basílica pero quieras disfrutar del momento de devoción en honor a La Guadalupana.

Hay varias opciones para que no te pierdas de Las Mañanitas. Los sitios para seguir la transmisión en vivo son:

  • Canal Las Estrellas (TV abierta)
  • Canal Foro TV (TV abierta)
  • Cuenta de YouTube de N+ (transmisión gratuita)
  • Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

El concierto comienza a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México del jueves 11 de diciembre de 2025. La interpretación de Las Mañanitas están programadas para las 12:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Artistas que estarán en las Mañanitas a la Virgen

Durante el evento, artistas interpretan varias canciones en honor a ‘la Morenita’ y los invitados confirmados para esta edición son:

  • Aída Cuevas
  • Alex Fernández
  • Ana Cirré
  • Carlos Rivera
  • Daniela Romo
  • Lucero Mijares
  • Víctor García

Serán acompañados por el Mariachi Gama 1000. Posteriormente, se realiza una misa especial dedicada a ‘La Morenita’, la cual también se va a transmitir.

