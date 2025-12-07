¿Quiénes son los famosos que cantarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Cada año, la celebración de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe reúne a miles de fieles y espectadores que esperan con emoción la tradicional serenata en la Basílica de Guadalupe.

En su edición número 40, programada para la noche del 11 de diciembre de 2025, se ha confirmado un elenco de artistas que aportarán su voz y talento a este homenaje lleno de fe y tradición que une a las y los mexicanos.

Descubre quiénes serán los famosos de cada televisora líder que rendirán tributo a la Reina de México este jueves.

¿Quiénes son los famosos que cantarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Azteca 13:

Viviann Baeza : Cantante reconocida por sus interpretaciones en baladas y regional mexicano.

Denisse de Kalafe : La intérprete de “Señora, Señora”, un clásico que ha marcado generaciones y millones de festivales del Día de la Madre.

Tatiana : La reina de los niños , quien aportará su carisma y energía a la velada en honor a la Virgen de Guadalupe.

Germán Montero : Cantante de regional mexicano con una voz potente y emotiva que homenajeará a La Morenita del Tepeyac.

Carolina Ross : Joven artista, es exparticipante del reality La Granja VIP .

Esmeralda Ugalde : Versátil cantante que transita entre pop, baladas y regional; es conocida por se hermana de Ana Bárbara.

Priscila : Artista grupera con una trayectoria sólida en el regional mexicano.

Sara Ángel : Una voz emergente que comienza a abrirse camino en la música; es hija de Priscila y Gustavo Ángel, de Los Temerarios.

Coro de la obra Malinche : Actores teatrales.

Mariachi Fiesta de México: La agrupación será la encargada de llevar la serenata tradicional a la Virgen de Guadalupe.

Las Estrellas:

Lucero

Carlos Rivera

Edith Márquez

Aída Cuevas

Daniela Romo

Valeria Cuevas , hija de Aída Cuevas

Alex Fernández

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

Víctor García

Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares

María Victoria

Ana Cirré

Alexander Acha

Las mañanitas estarán a cargo del Mariachi Gama Mil

¿A qué hora iniciará la transmisión de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La ceremonia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será transmitida por el canal Las Estrellas el 11 de diciembre de 2025 a partir de las 20:00 h (centro de México). El evento contará con la conducción de Julieta Lujambio, quien guiará la velada con solemnidad y calidez hacia un homenaje a La Morenita del Tepeyac.

Mientras tanto, en TV Azteca, también trasmitirá su evento a las 23:00 h, el 11 de diciembre. La conducción estará a cargo del Padre José de Jesús y Luz Elena González.