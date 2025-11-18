Papa León XIV desea visitar la Basílica de Guadalupe en un viaje por América Latina.

El Papa León XIV afirmó que desea visitar la Basílica de Guadalupe en México para 2026, en un posible viaje por América Latina dentro de la agenda posterior al Año del Jubileo. El Pontífice afirmó que le gustaría acudir a la Basílica de Guadalupe.

No obstante, explicó que la visita al recinto es una intención personal e indicó que su equipo deberá coordinar fechas, compromisos y recorridos si se confirma la visita a México.

Dentro de los países y lugares que posiblemente visitaría, incluyó a Uruguay, Argentina y Perú, país que conoce muy bien tras 20 años de ser misionero en aquella nación.

TE RECOMENDAMOS: Senado avala reforma Avanza en el Senado ley contra la extorsión

“Por supuesto. Yo encantado de viajar”, agregó el Papa León XIV al ser cuestionado sobre la visita a América Latina. “Me gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México”, dijo.

Papa León XIV dice que el Gobierno de Trump es “irrespetuoso” con los migrantes

El Papa León XIV arremetió contra las políticas antiinmigración de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al decir que los extranjeros que viven en la Unión Americana están siendo tratados por el Gobierno de una manera “extremadamente irrespetuosa”.

El Santo Padre pidió a la gente en Estados Unidos que busque “maneras de tratar a las personas con humanidad, tratar a las personas con la dignidad que tienen”.

León, el primer pontífice de Estados Unidos, ha expresado su desaprobación del trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes en términos cada vez más fuertes en las últimas semanas.

En septiembre, el líder de la Iglesia Católica calificó su trato de “inhumano”, provocando una acalorada reacción de algunos prominentes católicos conservadores.

León fue consultado por un periodista el martes sobre una declaración del 13 de noviembre de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, que reprendió las políticas del Gobierno de Trump y pidió una “reforma migratoria significativa”.

“Es una declaración muy importante”, dijo el papa. “Simplemente invitaría a todas las personas en los Estados Unidos a escucharlos”.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR