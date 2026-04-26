Así fue la entrada de Lonche con el cantante Víctor Mendivil en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Otra de las peleas más esperadas de Supernova Génesis 2026 fue la de Lonche vs Willito, los dos tuvieron entradas extraordinarias acompañados de artistas.

Así fue la entrada de Lonche en Supernova Génesis 2026

Lonche llegó como un faraón, con su bata negra con dorado y sobre un trono dorado. El influencer originario de los Mochis, Sinaloa.

Lonche llegó imponente sobre su trono y abajo había unas bailarinas vestidas de Cleopatras, mientras adelante, abriendo el paso para hacer el recorrido rumbo al ring estaba el cantante Víctor Mendivil, quien con su estilo rudo y agresivo le dio esa fuerza de entrada imponente.

Que se puso Lonche en la cabeza mano AJJAJA



Entrada de Lonche en el Supernova Con Victor Mendivil pic.twitter.com/ncCARdVrPZ — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) April 27, 2026

Los fans de Supernova aplaudieron la entrada de Lonche

Los fans de Supernova Génesis 2026 celebraron y aplaudieron la entrada de Lonche con Víctor Mendivil.

“Mucha aura de Victor Mendivil en la entrada de Lonche", "Lonche entrando con Victor Mendivil y Willito con Omar Camacho WTFFF ÉPICO", “Lonche saliendo con Víctor Mendivil fue demasiado GOD en la supernova”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Así fue el triunfo de Willito

Si bien Lonche y Willito son amigos y prometieron darse con todo y sin piedad, los fans se quedaron esperando que derramaran sangre, los dos famosos no se hicieron daño.

De hecho Lonche fue el que más quedó a deber en la pelea, ya que la pelea se acabó rápido, no se dieron con todo y los comentaristas señalaron que se tuvieron miedo.

Willito ganó la pelea en el segundo round por knockout técnico, esta fue una de las peleas esperadas, pero de las que menos les gustaron a los fans de estos eventos de peleas entre influencers.