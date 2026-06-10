Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confiesan su amor en podcast; la actriz no puede contener el llanto

Tras el estreno de la película Hasta el fin del mundo, donde compartieron pantalla Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, muchos seguidores comenzaron a especular que la chispa del amor podría resurgir entre los actores, quienes tienen una hija en común.

Aunque la pareja se separó hace varios años, su química y cercanía siguen generando interés en redes sociales. Ahora, protagonizaron un emotivo episodio del podcast La Magia del Caos, con el que han robado los reflectores al confesar, entre lágrimas, sus sentimientos por el otro.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confiesan su amor en un podcast

Durante una charla reciente en La Magia del Caos, Aislinn Derbez, la anfitriona del podcast no pudo contener las lágrimas al recordar los años compartidos con Mauricio Ochmann, hasta antes de su separación en 2020.

“Ha sido un viajezote, sí, que hemos tenido tú y yo estos 12 años que llevamos conociéndonos”, expresó con voz entrecortada. La actriz reconoció que la presencia de su expareja en el programa fue inesperada y profundamente significativa, pues pensó que él no aceptaría la invitación.

Por su parte, Mauricio Ochmann aprovechó el espacio para destacar la admiración que siente por Aislinn Derbez y su proyecto, el podcast La Magia del Caos: “Te quiero felicitar y decirte que estoy muy orgulloso de ti. Yo vi cuando se empezó a gestar el podcast antes de que nos separáramos. Estoy muy orgulloso de ti porque has logrado lo que querías y siento que estás ayudando a mucha gente”.

El actor continuó alabando a su expareja y confesó abiertamente sus sentimientos: “Sabes que te admiro profundamente, que te amo profundamente y que también para mí es muy especial y es fuerte y es profundo estar aquí en tu espacio”.

La intérprete, por su parte, describió su relación actual como un vínculo sólido y significativo, que ha cambiado con el tiempo, pero no ha desaparecido.

Las declaraciones de Mauricio Ochman y de Aislinn Derbez causaron euforia en redes sociales, sin embargo, parece que los actores están en un momento de madurez en el que conviven armoniosamente como amigos por el bienestar de su hija. No obstante, la podríamos estar equivocados y la puerta del enamoramiento entre ellos está entreabierta.

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