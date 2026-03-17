Denuncian a Mauricio Ochmann por despojo y daños contra una adulta mayor

El actor mexicano Mauricio Ochmann enfrenta una denuncia penal por el presunto despojo y daños en un inmueble en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán. El caso lo lleva la Fiscalía General del Estado de Morelos, quienes han impedido que el histrión se acerque a la supuesta víctima.

Denuncian a Mauricio Ochmann

De acuerdo con información difundida el pasado martes 17 de marzo por Francisco Zea en su cuenta de X y otros medios internacionales, el escándalo involucra la participación de escoltas armados y el posible bloqueo a la vivienda de una mujer adulta mayor.

ACTOR Mauricio Ochmann ES DENUNCIADO ANTE LA Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos



Vía @Tony_DiazRep



La señora Ingrid Margarita, adulta mayor y paciente oncológica, es propietaria de un inmueble ubicado en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en el municipio de… pic.twitter.com/L9TpGbC3z2 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 17, 2026

Hasta donde se sabe, la mujer sería una paciente oncológica identificada como Ingrid Margarita. Según el periodista, la querella documenta que la anciana no puede acceder a su domicilio por Mauricio Ochmann.

Supuestamente, a partir de que el histrión compró un terreno contiguo fuera del fraccionamiento, ordenó la demolición del muro perimetral y agregó un acceso exclusivo para su propia casa, por lo que la mujer estaría impedida de acceder a su vivienda.

El litigio fue formalizado con el acompañamiento del Foro Morelense de Abogados, liderado por Pedro Martínez Bello, quien respaldó la denuncia ante la fiscalía por los delitos señalados y cualquier otro que resultare de la investigación.

Según la denuncia, “Ochmann mandó a sus escoltas armados a derribar el muro perimetral para que su casa pudiera colindar con el terreno que acababa de comprar y le puso una puerta donde solo él podía entrar”.

🔴 CONFLICTO DE PROPIEDAD EN TEPOZTLÁN; MAURICIO OCHMANN EN EL OJO DEL HURACÁN



Una mujer identificada como Ingrid Margarita inició un proceso legal contra el actor Mauricio Ochmann por hechos relacionados con un inmueble en el municipio de #Tepoztlán.



La propiedad en disputa se… pic.twitter.com/ECLt4dDWWo — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) March 17, 2026

Además, se acusa al actor de ejercer presión con “una actitud prepotente, quizás intoxicado y armados hasta los dientes como si viviera en una de sus series de narcos”.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Morelos ordenó medidas de protección para garantizar la integridad y el acceso a la vivienda de Ingrid Margarita.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron asignados para otorgar apoyo y vigilancia. Mauricio Ochmann no ha realizado declaraciones en torno a la denuncia.