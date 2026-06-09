Este 9 de mayo, Alessandra Rosaldo dio a conocer la muerte de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, una noticia que ha sorprendido a loa fans de la cantante de ‘Sentidos Opuestos’.

Fue a través de la página oficial de Sentidos Opuestos en Instagram que se informó sobre la muerte del hombre, quien nació en 1942 y murió recientemente. En la imagen, podemos ver un breve mensaje junto a la foto del padre de la también actriz.

Muere el papá de Alessandra Rosaldo ı Foto: Instagram

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de nuestra querida Alessandra Rosaldo. CEO y fundador de Star Talento y Arte”, dice la publicación oficial.

Después, una cita dice “tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”, finaliza.

Esto se sabe de la muerte de Alessandra Rosaldo

De acuerdo con la información que se encuentra disponible actualmente, el hombre murió a los 84 años de edad alrededor de las 18:00 horas del lunes 8 de junio y las fuentes cercanas informaban que había ocurrido tras un infarto cardiovascular.

Jaime Sánchez formó parte de la carrera de grandes estrellas de la música como Lucero, Lupita D’Alessio, Dulce, Napoleón, entre otras celebridades de la música en español, sin dejar de lado claro, su apoyo a Sentidos Opuestos.

#ULTIMAHORA 🚨 |

Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. 🙏🏻



El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes… pic.twitter.com/jsxENEwbVD — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) June 9, 2026

Cabe mencionar que el papá de Alessandra Rosaldo también ha enfrentado polémicas, como cuando Elaine Haro lo ‘acusó’ de acoso o cuando su ex pareja, Beatriz Martínez, lo señaló públicamente por violencia.

En ese sentido, se trata de una figura que si bien marcó un rumbo importante para el espectáculo mexicano, no estuvo exento de rumores y polémicas. La esposa de Eugenio Derbez estaría viajando desde Estados Unidos a México para los servicios fúnebres de su padre en una funeraria en Cuajimalpa, según Venga la Alegría.

“Se sabe que será cremado en esa misma agencia y las cenizas serán entregadas a la familia”, se describió en el programa brevemente, revelando que a partir de las 10:00 horas comenzaron los servicios fúnebres.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo a los 84 años, padre de Alessandra Rosaldo, quien ya se encuentra viajando a la CDMX para despedir a su padre.#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/f56vlAAqeF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 9, 2026

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