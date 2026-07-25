Gero Arias le gana a Viruzz por decisión unánime en La Velada del Año VI

Gero Arias le gana a Viruzz en La Velada del Año VI por decisión unánime

Luego de meses de preparación y disciplina, Viruzz, de 34 años y veterano del evento, y Gero Arias, de 22, se enfrentaron en el ring de La Velada del Año VI, en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

El combate era uno de los más esperados por el público, pues el youtuber español y el creador de contenido argentino no utilizaron casco. Además, a pocos días de la final del Mundial 2026, la pelea, la quinta de la noche, revivió la rivalidad entre el país europeo y la nación sudamericana.

Gero Arias le gana a Viruzz en La Velada del Año VI por decisión unánime

La pelea de Viruzz y Gero Arias en La Velada del Año VI comenzó unos 25 minutos después de lo previsto, pues hubo algunos imprevistos técnicos con el escenario de La Cartuja previo al show de Anuel AA, lo que desfasó la programación. Sin embargo, la emoción del público se mantuvo a flor de piel.

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En los primeros segundos del primer round, Gero Arias mandó a la lona a Viruzz, sorprendiendo a los asistentes. Cuando el español regresó al ring, el argentino no dudó en lanzarle golpes feroces, haciendo tambalear a su rival.

🚨 GERO ARIAS TUMBA a VIRUZZ en LA VELADA DEL AÑO VI. pic.twitter.com/9eBp4GZzaU — ‎rs10 (@rafalozzz) July 25, 2026

Pese a la diferencia de estatura, 1.72 de Gero y 1.82 de Viruzz, el influencer fitness mostró mayor fortaleza en la primera parte. Al iniciar el segundo round, el veterano de La Velada del Año tuvo más oportunidades para golpear a Arias.

En el tercer round, la pelea entre Viruzz y Gero Arias se mantuvo muy pareja, ambos atestando golpes y ya cansados. Sin embargo, el argentino se mostró más feroz y los jueces decidieron de forma unánime que él era el ganador.

¿Qué combates quedan pendientes en La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI anunció, en total, 10 combates, donde 20 creadores de contenido y streamers se dieron con todo en el ring. Quedan pendientes las siguientes peleas:

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

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