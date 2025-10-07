Eugenio Derbez aclara la supuesta infidelidad a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo | VIDEO

Eugenio Derbez y Dalilah Polanco estuvieron en una relación por un tiempo, antes de que el actor comenzara su romance con Alessandra Rosaldo, su actual pareja sentimental y madre de su hija Aitana.

Poco antes de la final de La casa de los famosos México, Dalilah Polanco finalmente habló un poco sobre una relación en el pasado dónde le fueron infiel y se enteró gracias a la publicación de unas fotos en una revista donde se le veía a su novio con otra mujer.

Dalilah sin decir nombre confirma que terminó su relación con Eugenio Derbez por infidelidad y lo confirmo con unas fotografías publicadas, dice que fue la peor vez que le rompieron el corazón 💔 🫢

“Había fotos, de él, con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento… y se me rompió el corazón”, explicó la actriz, quien mencionó que sospechaba de la infidelidad pero él siempre se lo negó, hasta que se encontró con las fotos.

Después de las declaraciones, los Internautas comenzaron a relacionar la anécdota con el productor mexicano y su actual pareja, quienes al inicio de su relación fueron captados por una revista en un estacionamiento juntos.

Eugenio Derbez reacciona a rumores de infidelidad

Fue en un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México que el hijo de Silvia Derbez reaccionó a los rumores de infidelidad:

“Yo nada más les digo: ‘no hay nota’, hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo y están sacando una nota de hace veinte años. De que terminé una novia para andar con mi mujer, mi esposa. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, señaló.

Por su parte, Alessandra se mantuvo callada, mientras Derbez la defendió: “Ella no tiene nada que decir. Llevo veinte años con mi mujer y no hay nota”, dijo.