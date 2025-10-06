¿Hubo fraude? Aseguran que los lugares de LCDLF ya estaban decididos | VIDEO

Este domingo, Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 3. Su victoria generó gran emoción, aunque también sorpresa por quienes esperaban que Dalilah Polanco o Abelito se alzaran con el triunfo.

Muchos han comenzado a dudar de los resultados de los ganadores de La Casa de los Famosos México, pues se cuestionan cuál participante debió tener más votos y ahora, surge una teoría que indica que ya se tenía la idea de cómo iban a quedar los finalistas en la temporada. Te contamos más al respecto.

¿Ya estaban decididos los lugares de los cinco finalistas?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de hace un par de días en donde lanzan una teoría de que los lugares ya estaban decididos desde antes de la final, pues encontraron un detalle que llamó la atención de la audiencia.

Todo se remonta a la dinámica donde los seis finalistas de la temporada recibieron la visita de sus familiares, lo que generó gran emoción entre los participantes del programa. Lo que destaca de aquí es el orden en el que fueron llegando.

Y es que la primera en llegar fue la hija de Alexis Ayala, seguida del esposo de Mar Contreras, el novio de Shiky, el papá de Abeltio, la amiga de Dalilah Polanco y finalmente, la hermana de Aldo.

Lo curioso es que los lugares sí terminaron así, con el siguiente orden:

6to lugar: Alexis Ayala

5to lugar: Mar Contreras

4to lugar: Shiky

3er lugar: Abelito

2do lugar: Dalilah Polanco

GANADOR: Aldo de Nigris

Asimismo, varias encuestas también señalaban que Abelito habría quedado en tercer lugar a comparación de los votos que recibieron Dalilah y Aldo, siendo el último el ganador de la tercera temporada.

Fue al finalizar el programa que el video se viralizó, por quienes encontraron en lo dicho como una coincidencia que ha puesto en duda la veracidad de los ganadores de La Casa de los Famosos México 3.

Te dejamos algunas de las reacciones xe Internautas al respecto: