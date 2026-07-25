Así fue la entrada de Gero Arias en La Velada del Año VI

Gero Arias en su entrada a la velada del año 6

La Velada del Año 6 convirtió cada camino hacia el ring en un auténtico espectáculo, con producciones que mezclaron música, efectos especiales y la personalidad de cada participante. Uno de los momentos que generó mayor expectativa fue la entrada del creador de contenido argentino Gero Arias, quien llegó al cuadrilátero para disputar su combate frente al español Viruzz .

Gero Arias apareció acompañado de Paulo Londra quien interpreto la canción de “Homerun”, mientras los asistentes en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionaron con aplausos.

El influencer argentino protagonizó una entrada de estilo relajado al acompañarse del cantante, y amigos uno de los momentos que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

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Para su debut en La Velada del Año, Gero Arias utilizó un traje de color negro con detalles en plateado, un look que llamó la atención de los asistentes y de los millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo.

El argentino fue uno de los participantes confirmados para La Velada del Año 6, el evento organizado por Ibai que reúne a streamers, influencers y creadores de contenido en una cartelera de boxeo amateur con una producción digna de un espectáculo internacional. Su pelea frente a Perxitaa fue una de las más esperadas por los seguidores de ambos creadores.

La entrada de Gero Arias en La Velada del Año VI con Paulo Londra 🇦🇷 pic.twitter.com/lje9pb8Rlf — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quién es Gero Arias?

Gerónimo “Gero” Arias es un influencer y creador de contenido argentino que alcanzó la fama gracias a los retos físicos que comparte en redes sociales. Sus videos suelen mostrar desafíos de resistencia, entrenamiento y superación personal, lo que le ha permitido reunir millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Con el paso de los años también ha incursionado en contenidos de aventura, viajes y estilo de vida, consolidándose como uno de los influencers argentinos con mayor crecimiento dentro del mundo digital.

Su popularidad lo llevó a ser uno de los invitados para participar en La Velada del Año 6, donde aceptó el reto de subirse nuevamente a un ring de boxeo frente al español Perxitaa.

Gero Arias vuelve al ring

Gero Arias regresó al cuadrilátero como parte de La Velada del Año 6 después de haber participado previamente en otros eventos de boxeo entre creadores de contenido, experiencia que le permitió llegar con un mayor conocimiento del deporte y de la preparación que requiere un combate de este tipo.

En los meses previos al evento organizado por Ibai Llanos, el influencer argentino compartió parte de su entrenamiento en redes sociales, donde mostró sesiones de boxeo, acondicionamiento físico y ejercicios de resistencia para enfrentar a Perxitaa.

Gracias a su experiencia en retos deportivos y a sus anteriores incursiones sobre el ring, Gero Arias llegó a La Velada del Año 6 como uno de los participantes con mayor preparación física de la cartelera.

Sin embargo, el combate frente al streamer español representó uno de los desafíos más importantes de su carrera dentro de este tipo de eventos.

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MSL