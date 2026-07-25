Así fue la entrada de Lit Killah en La Velada del Año 6

Lit Killah en su entrada a la velada del año 6

La Velada del Año 6 convirtió cada entrada al ring en un auténtico espectáculo, con producciones que mezclaron música, luces y la personalidad de cada participante. Uno de los momentos que más expectativa generó fue la aparición del rapero argentino Lit Killah, quien subió al cuadrilátero para enfrentar al español Kidd Keo en uno de los combates más mediáticos de la noche.

Lit Killah apareció acompañado de Tiago PZK interpretando su canción “Casa de chapa”, mientras el público reunido lo recibió con emoción y gritos.

El artista argentino protagonizó una entrada tranquila junto con amigos, en la que se le vio bailando y celebrando con todos sus acompañantes.

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Para su pelea en La Velada del Año 6, Lit Killah se presento con un look en colores negro y algunos detalles en rosa que hizo contraste con los detalles de su cabello.

"Lit Killah"



Porque entró con Tiago PZK al pelear contra Kidd Keo en La Velada. pic.twitter.com/zePQtB9KUl — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 25, 2026

¿Quién es Lit Killah?

Lit Killah, cuyo nombre real es Mauro Román Monzón, es un cantante, rapero y compositor argentino que comenzó su carrera en las batallas de freestyle antes de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música urbana en Latinoamérica.

El artista ganó reconocimiento gracias a su habilidad para improvisar y posteriormente dio el salto a la industria musical con sencillos que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Entre sus canciones más populares se encuentran Apaga el Celular, Flexin’, Mala Mía, La Trampa es Ley y Los del Espacio, esta última junto a otros destacados artistas argentinos.

Además de su carrera musical, Lit Killah ha participado en eventos relacionados con el entretenimiento digital y el streaming, lo que lo convirtió en una de las figuras ideales para formar parte de La Velada del Año 6.

Lit Killah debutó como peleador

La participación de Lit Killah representó un nuevo reto en su carrera, ya que durante varios meses se preparó física y mentalmente para disputar un combate de boxeo amateur frente a Kidd Keo.

En las semanas previas al evento, el rapero argentino compartió parte de sus entrenamientos en redes sociales, donde mostró sesiones de boxeo, ejercicios de resistencia y acondicionamiento físico para llegar en las mejores condiciones al combate organizado por Ibai Llanos.

Cada edición de este evento reúne a millones de espectadores y convierte las entradas al ring en uno de los momentos más esperados de la jornada.

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MSL