Así fue la impresionante entrada de Kidd Keo con OhGeesy en La Velada el Año VI

Kidd Keo en su entrada a la velada del año 6

Kidd Keo fue uno de los nombres dentro del séptimo combate durante La Velada del Año 6. El rapero español dejó por un momento los escenarios para subir al ring y enfrentar al argentino Lit Killah, por lo que su llegada al cuadrilátero se convirtió en uno de los momentos más esperados por los asistentes y los millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo.

Kidd Keo hizo su aparición acompañado de OhGeesy quein interpreto la canción de “GEEKALEEK” mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla lo recibio con aplausos y gritos.

El artista español protagonizó una entrada junto al cantante en un estilo tranquilo acompañado de amigos.

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Para subir al cuadrilátero, Kidd Keo lució un atuendo en tonos azul marino y detalles en plateado.

El rapero español fue uno de los protagonistas de La Velada del Año 6, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a streamers, músicos y creadores de contenido en una cartelera de boxeo amateur.

"Kidd Keo"



Por su entrada en su pelea contra Lit Killah en La Velada. pic.twitter.com/2RFa7YAu2O — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 25, 2026

¿Quién es Kidd Keo?

Kidd Keo, cuyo nombre real es Padua Keoma Salas Sánchez, es un rapero y compositor español considerado uno de los pioneros del trap en España. Desde el inicio de su carrera destacó por su estilo influenciado por el hip hop estadounidense y por combinar letras en español e inglés.

El artista ganó notoriedad con temas como Okay, Dracukeo, Lollypop y Moon Talk, además de colaborar con diversos exponentes de la música urbana. Gracias a su propuesta musical logró consolidar una importante base de seguidores tanto en España como en América Latina.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado varios álbumes y sencillos que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándose como uno de los referentes del trap en habla hispana.

Kidd Keo aceptó el reto de pelear

La participación de Kidd Keo en La Velada del Año 6 representó un nuevo desafío en su carrera, al dejar temporalmente los escenarios para prepararse en el boxeo amateur y medirse frente al argentino Lit Killah.

Durante los meses previos al evento, el cantante compartió parte de su preparación física mediante publicaciones en redes sociales, donde mostró sesiones de entrenamiento, ejercicios de resistencia y prácticas de boxeo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al combate.

El enfrentamiento entre Kidd Keo y Lit Killah fue uno de los más comentados desde que se anunció la cartelera oficial, ya que reunió a dos figuras consolidadas de la música urbana que decidieron poner a prueba sus habilidades fuera de los escenarios, protagonizando uno de los duelos con mayor expectativa entre los seguidores del evento.

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MSL