Aislinn Derbez rompe el silencio sobre muerte de su mamá Gabriela Michel: ‘Necesito vivir mi duelo’

La actriz Aislinn Derbez publicó un mensaje en sus redes sociales para hablar de la muerte de su mamá la también actriz Gabriela Michel.

Según la información, la mamá de Aislinn murió alrededor de las 7 de la mañana de este lunes 24 de noviembre, sin embargo, nadie de la familia había confirmado el deceso, hasta esta noche que Aislinn habló de este difícil momento por el que está pasando.

Mensaje de Aislinn Derbez sobre muerte de su mamá Gabriela Michel

En su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez publicó un breve mensaje en el que agradeció a los fans por sus mensajes de condolencias que ha recibido a lo largo del día, tras darse a conocer el fallecimiento de su madre.

“Con profunda triste comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, se lee en el mensaje de la actriz.

“Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, concluyó el mensaje de la también hija de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez habla de la muerte de su mamá ı Foto: Redes sociales

La Asociación Nacional del Intérprete fue quien confirmó la muerte en primera instancia en una mensaje en redes, pero quien dio a conocer la información fue la creadora de contenido especializada en espectáculos Chamonic.

Aislinn Derbez presumía a su mamá en redes sociales

La actriz tenía una relación cercana con su mamá, pues en redes sociales compartía imágenes de ella de cuando era joven y también sobre cómo era su vida cuando Gabriela Michel y Eugenio Derbez eran pareja.

Eugenio Derbez y Gabriela Michel ı Foto: Redes sociales

Aislinn también comparte imágenes junto a sus hermanas, especialmente con Michelle Aguilera, con quien parece que tiene una relación más cercana, ya que con esa hermana es con quien trabaja en el podcast de La magia del caos.

En redes, los fans de Aislinn Derbez le dejan emotivos mensajes sobre la muerte de su mamá: "Mi más sentido pésame una perdida irreparable Descanse en paz tu mamá“, ”Un abrazo a tu corazón....descanse en paz tu Mami“, ”Te quiero Ais mucha fuerza te mando un abrazo“, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa.