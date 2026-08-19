Nadia Beller narra desde el hospital cómo fue su atentando | VIDEO

Nadia Beller fue víctima de un ataque armado en su contra, y en un video grabado desde el hospital señaló que mantuvo una relación con Fernando Cerimedo, y lo señala como presunto responsable del atentado.

Nadia Beller se encontraba a las afueras de un hotel en Santa Cruz, Bolivia cuando dos hombres con vestimenta de repartidores se acercaron a ella, y posteriormente uno de estos le disparó con un arma de fuego.

Tras los hechos, Nadia Beller fue trasladada a un hospital mientras que su expareja sentimental, Fernando Cerimedo, fue detenido por las autoridades de Bolivia por presunta tentativa de feminicidio.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que luego de que se diera a conocer el testimonio de Nadia Beller, se comenzó una investigación por enriquecimiento ilícido contra Fenando Cerimedo.

"Hemos encontrado algunos montos de dinero"



El fiscal departamental de La Paz, Bolivia, Carlos Torrez, informó que "se ha abierto una investigación por enriquecimiento ilícito" a Fernando Cerimedo y afirmó que "se allanaron dos viviendas" tras la declaración de Nadia Beller. pic.twitter.com/8vRNPfo7oT — Corta (@somoscorta) August 19, 2026

Nadia Beller habla sobre su atentado

Durante una transmisión en vivo del medio Red América Televisión, Nadia Beller contó que Fernando Cerimedo recibe pago por medio de contratos con empresas grandes en los países en los que ha colaborado durante campañas políticas.

Apuntó que en una ocasión se dio cuenta que le había mentido sobre su expareja pues este mantenía conversaciones románticas con ella, y al confrontarlo sobre la situación este la ahorcó.

En el video grabado desde el hospital, la abogada y activista Nadia Beller aseguró que el argentino Fernando Cerimedo fue encubierto por las autoridades de Bolivia cuando ella presentó pruebas de hechos de corrupción por parte del ahora detenido.

Publicación de Nadia Beller ı Foto: Captura de pantalla

Beller dijo que antes de salir del hotel estaba hablando con Cerimedo, quien le dijo que había policías escoltándola, y detalló que salió debido a que pidió comida por medio de una aplicación.

“Él me dijo que yo estaba escoltada, que habían policías y me estaban escoltando, lo cual es falso. Me dispararon y yo fingí que me mataron, me tiré al piso, que quedé ahí como media hora sin moverme, y uno de los sicarios titubeó si es que se acercaba y me remataba, y el otro le dijo ‘ya está, vamos’” compartió Beller.

Relató que le quitaron su cartera y un teléfono celular en el que tenía pruebas de hechos de corrupción, pues ella comenzó a tomar precauciones porque le había asegurado que ella sabía que “era capaz de todo”.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas vestidas como repartidores de delivery interceptan a la abogada Nadia Beller, en Santa Cruz y una de ellas le disparó tres veces. El asesor presidencial Fernado Cerimedo fue arrestado por el atentado.📹Econoticias pic.twitter.com/Kb1Nj6hKjC — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

Tras declarar varios delitos presuntamente cometidos por quien fuera su expareja, Nadia Beller apuntó que estaba segura que irían al hospital en el que se encuentra para “rematarla”, pues es muy facil ingresar al lugar y solamente se encontraba bajo vigilancia de una policía mujer.

“Por favor, pido la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer y su familia hacen los más grandes negociados con los brokers y los seguros de las empresas del Estado... Tengo pruebas de muchos de los extremos” aseguró Beller.

Nadia Beller aseveró que actualmente tenía cuatro semanas de embarazo y que esto era de conocimiento de Fernando Cerimedo: “Si es que yo no fingía mi muerte me iban a rematar”, declaró la abogada.

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