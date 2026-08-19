¿Por qué acusan a Fernando Cerimedo del atentado contra Nadia Beller?

Durante el fin de semana Nadia Beller sufrió un atentado en su contra, pues esta se encontraba a las afueras de un hotel en Santa Cruz cuando fue atacada por un sujeto que portaba arma de fuego.

Luego de que Nadia Beller fuera atacada con un arma de fuego, las autoridades de Bolivia aprehendieron a Fernando Cerimedo, y hasta el momento este continúa detenido en Santa Cruz.

Se dio a conocer que Fernando Cerimedo, quien es el asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, es investigado por las autoridades de Bolivia por presunta tentativa de feminicidio.

🔴 CASO CERIMEDO



Nadia Beller está publicando las imágenes de los chats con Fernando Cerimedo, donde muestra los golpes que sufrió. pic.twitter.com/ydeyPWxjPN — Javier Smaldone (@mis2centavos) August 18, 2026

¿Por qué acusan a Fernando Cerimedo?

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la Bolivia (TSJ), Romer Saucedo, acotó que Nadia Beller señaló directamente a Fernando Cerimedo como responsable del ataque.

Debido a esto, se instruyó al juez que el caso no se declare en reserva, con la finalidad de que Beller pueda tener acceso a la información que se tiene para que puedan brindarle las garantías necesarias.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, expresó su respaldo a la activista Nadia Beller e instruyó al juez que lleva el caso actuar con celeridad ante los requerimientos de la Fiscalía. Además, pidió que el proceso no sea declarado en reserva.

📌Infórmate… pic.twitter.com/k5BT1yw8gm — EL DEBER (@grupoeldeber) August 18, 2026

Nadia Beller señaló a Fernando Cerimedo y a la Policía de Bolivia por posicionarse a favor de su presunto agresor, quien reconoció fue su pareja sentimental desde hace un tiempo.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Fernando Cerimedo no tendrá algún tipo de protección política, y dijo que tanto el presidente como el gobierno no tiene nada que ocultar, por lo que colaborarán con las autoridades para que se realice una investigación transparente ante la supuesta corrupción que señaló Beller.

🔵#GrupoFides | #ANF #Sociedad Nadia Beller teme por su vida y asegura que el Gobierno de Rodrigo Paz es el más interesado en callarla. pic.twitter.com/Sd75KMUkC2 — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) August 18, 2026

“El Gobierno actuó de manera inmediata y conforme a la ley; y fruto de esa acción, se ha aprehendido al señor Fernando Cerimedo. Este señor se encuentra sometido a la investigación correspondiente y no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” dijo Gálvez en conferencia de prensa.

Aseveró que no encubrirían a nadie que cometiera ilícitos, pero “tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas, que no tengan pruebas contundentes”, por lo que señaló que lo compartido por Nadia Beller debe ser investigado por el Ministerio Público conforme a la ley.

🔵#GrupoFides | #ANF #Política El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, no recibió ni recibirá ninguna protección política. Asimismo, negó las acusaciones emitidas por Nadia Beller e informó que se instruyó a todas… pic.twitter.com/GgV4Q5uYhs — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) August 19, 2026

Esta no es la primera vez que el argentino Fernando Cerimedo se enfrenta a la ley, pues en 2016 recibió una condena de dos años y medio en prisión por una estafa relacionada con la venta de un inmueble.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, publicó en sus redes sociales que él había denunciado las amenazas que recibió por parte del asesor de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, por lo que ahora exigió al fiscal general que “garantice una investigación inmediata, transparente y que brinde todas las garantías para resguardar la vida de la víctima”.

“Hoy, la pareja de Cerimedo, que se salvó de milagro y se encuentra hospitalizada, lo acusa de planificar el atentado contra su vida y detalla varios hechos de corrupción: negociados en combustible con personas vinculadas a la CIA estadounidense, y oro, entre otros” se lee en la publicación de Morales Ayma.

En su momento, denunciamos oportunamente las dos amenazas que hizo Fernando Cerimedo, asesor personal de Rodrigo Paz, en mi contra. Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red "X", citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe… pic.twitter.com/LVlFpiTrxO — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 18, 2026

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