EU ordena entregar a México a Octavio ‘N’, agresor de recepcionista en hotel Park Life Paradox, Santa Fe

Octavio "N" fue detenido en Estados Unidos por agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe.

Autoridades judiciales de Estados Unidos ordenaron entregar a México a Octavio “N”, detenido el pasado 12 de agosto en San Diego, California, por la agresión a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

De acuerdo con Ciro Gómez Leyva, durante una audiencia celebrada en San Diego, las autoridades estadounidenses ordenaron trasladar al imputado a la frontera para entregarlo a personal del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que, según el comunicador, podría suceder “en las próximas horas”.

El pasado 12 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Octavio “N” cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, por los hechos ocurridos el pasado 29 de junio.

Asimismo, indicó que permanecía bajo custodia en Estados Unidos mientras las autoridades mexicanas realizaban las gestiones para su deportación, tras permanecer 44 días prófugo de la justicia.

El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/BwCfrOKK7n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

¿Por qué fue detenido Octavio “N”?

El 29 de junio de 2026, cámaras de videovigilancia del hotel Park Life Paradox registraron el momento en el que Octavio “N” profiere una serie de insultos en contra de una recepcionista, a la que posteriormente arrebata dos teléfonos celulares para arrojarlos al suelo con violencia. Después, agrede físicamente a la mujer ante la mirada indolente de un guardia de seguridad.

Tras la difusión del caso, entre el 15 y 16 de julio, la víctima presentó una denuncia ante la FGJCDMX, mientras que la empresa Park Life Properties informó que brindó acompañamiento a la trabajadora para “facilitar el acceso a la atención médica y al apoyo necesarios durante su recuperación, y contribuir al seguimiento de las acciones legales pertinentes”.

Sin embargo, en una entrevista por escrito a Grupo Fórmula, la empresa reconoció que, tras la agresión, permitió que Octavio “N” siguiera alojado en Park Life Santa Fe Paradox, debido a que contaba con un contrato de arrendamiento por el que “no podía desalojarlo por la fuerza, cambiar las herraduras ni recuperar unilateralmente la posesión del inmueble”.

Además, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de la recepcionista afirmó que el agresor permaneció por lo menos dos semanas hospedado en el hotel antes de escapar con su familia, el 15 de julio.

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cehr