¿Quién es Jorge Octavio Cortez Jiménez el empresario agresor de Park Life Paradox?

La difusión del video en el que una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, es golpeada por un huésped provocó indignación en redes sociales y llevó a la identificación del presunto agresor como Jorge Octavio Cortez Jiménez, un empresario originario de Mazatlán, Sinaloa, que también ha sido señalado por un presunto fraude inmobiliario.

Tras hacerse públicas las imágenes, la víctima presentó una denuncia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación sobre los hechos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el empresario presuntamente golpea el mostrador de recepción, arroja teléfonos al suelo, insulta a la trabajadora y posteriormente la agrede físicamente. El caso ocurrió el pasado 29 de junio, aunque el video comenzó a viralizarse en las últimas horas, generando llamados para que las autoridades actúen en su contra.

Indignante 🚨



Un hombre agredió verbalmente y golpeó brutalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe



El empresario Octavio Jorge Cortés fue identificado como el agresor



Está señalado por presunto fraude inmobiliario en Mazatlán



📹 @CiroGomezL pic.twitter.com/6PGGe63fKi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2026

¿Quién es Jorge Octavio Cortez Jiménez?

Jorge Octavio Cortez Jiménez es identificado como empresario inmobiliario vinculado al desarrollo Torres Triana, en Mazatlán, Sinaloa. Su nombre ya era conocido en esa entidad debido a diversas denuncias presentadas por familias que lo señalan por presuntos incumplimientos relacionados con proyectos habitacionales.

Desde 2022, alrededor de 70 familias entregaron terrenos o realizaron inversiones con la promesa de recibir departamentos construidos; sin embargo, aseguran que las viviendas nunca fueron entregadas.

Los afectados también denunciaron presuntas irregularidades en movimientos registrados ante el Registro Público de la Propiedad y presentaron acciones legales por la vía civil, mercantil y penal.

🚨 Una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, #CDMX, fue brutalmente agredida por un huésped. La agresión quedó grabada en video y, según las imágenes, un guardia de seguridad no intervino para detener el ataque.

La #SSC informó que ya brinda acompañamiento a la… pic.twitter.com/RP4w3n3des — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) July 15, 2026

Tras la difusión del video de la agresión en el hotel Park Life Paradox, varios de los denunciantes en Sinaloa retomaron el caso y pidieron que las autoridades investiguen tanto los hechos ocurridos en la Ciudad de México como las denuncias inmobiliarias que existen desde hace varios años.

Hasta este 15 de julio, las autoridades capitalinas confirmaron que existe una carpeta de investigación por la agresión contra la recepcionista. Sin embargo, no se ha informado públicamente sobre la detención de Jorge Octavio Cortez Jiménez, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

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MSL