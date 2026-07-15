Códice Azcatitlan llega al Metro CDMX con exposición gratuita en Pino Suárez

El titular del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que los andenes de correspondencia son ideales para albergar pasajes de la epopeya mexica.

Los usuarios del Metro de la Ciudad de México y el público en general pueden disfrutar ya de una reproducción en gran formato del Códice Azcatitlan, una joya histórica que se exhibe de forma gratuita en la estación Pino Suárez de la Línea 2. Esta iniciativa cultural acerca el patrimonio nacional a millones de personas, mientras se anuncia la esperada llegada del documento original a México durante el otoño.

La exposición, titulada “Códice Azcatitlan. Caminatas ilustradas de México-Tenochtitlan”, ofrece un recorrido visual por la historia fundacional del pueblo mexica. Es una oportunidad única para conectar con el pasado prehispánico y colonial de nuestro país, directamente en uno de los puntos más concurridos de la capital.

En compañía del doctor @SuarezDelReal1, asesor de la Presidencia de la República; de Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Intercultural de @cultura_mx; de @DBorione, embajadora de Francia en México; de embajadores de distintos… pic.twitter.com/BRagOD5Sr4 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 15, 2026

El Códice Azcatitlan, también conocido como Histoire mexicaine, es un testimonio invaluable que entrelaza las tradiciones de escritura nativa mesoamericana y europea. Elaborado en el Valle de México entre los siglos XVI y XVII, este manuscrito pictórico relata desde la mítica salida de Aztlan hasta la caída de México-Tenochtitlan, e incluso registra los primeros años de la Colonia. Su valor radica en ser una de las piezas más bellas y completas que narran la epopeya mexica.

Actualmente, el facsímil que se exhibe forma parte del fondo mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia, lo que subraya la importancia de esta pieza para ambas naciones. La muestra es resultado de una destacada colaboración entre el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Embajada de Francia en México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y de la Ciudad de México.

La exposición dedicada al Códice Azcatitlan rescata las técnicas de pintura e ilustración desarrolladas por los antiguos tlacuilos. ı Foto: Especial.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro, extendió una invitación a todos los capitalinos: “Invitamos a las y los usuarios, así como al público en general, a conocer el Códice Azcatitlan. Es una forma de acercar nuestra historia y cultura a todos, haciendo del Metro un espacio de aprendizaje y disfrute.”

Esta exposición se enmarca dentro de las celebraciones por el bicentenario de la amistad entre México y Francia, fortaleciendo los lazos culturales y la cooperación científica entre ambos países. La inauguración contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo a la embajadora de Francia en México, Delphine Borionne, y al asesor de Presidencia de la República, José Alfonso Suárez del Real, quienes resaltaron la relevancia de este intercambio cultural.

El Metro es mucho más que un espacio de movilidad; también es un punto de encuentro con la cultura.



Hoy inauguramos, en colaboración con @FranciaEnMexico, la exposición del Códice Azcatitlan en la estación Pino Suárez, una muestra que nos acerca al recorrido histórico de los… pic.twitter.com/LhghdhEklU — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 15, 2026

El Sistema de Transporte Colectivo refrenda su compromiso permanente con la difusión de la cultura, buscando que el arte y la historia sean accesibles para todos sus usuarios. La llegada de la reproducción del Códice Azcatitlan a la estación Pino Suárez es un claro ejemplo de cómo los espacios públicos pueden transformarse en galerías abiertas para el disfrute y enriquecimiento de la ciudadanía.

Este esfuerzo conjunto no solo celebra un hito histórico entre dos naciones, sino que también enriquece la oferta cultural de la Ciudad de México, permitiendo que miles de personas se conecten con un legado que define nuestra identidad.

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JVR