Metro CDMX HOY 15 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 15 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio pues se presenta afluencia alta en distintas estaciones. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “¿Cuántas horas esperaremos a que el tren avance Línea 7?"
- “Línea 7 sin convoyes dirección barranca, ya van 4 con dirección al Rosario”
- “Señor metro ¿habrá servicio hacia barranca del muerto? ¿O ya de plano busco otra ruta? Línea 7 refinería ya se está llenando y nada que pasa un tren”
Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Y ahora que pasa en L8? Venía muy bien y ya se quedó detenido en Coyuya tenemos más de 5 minutos aquí"
- “Lenta movilización en línea 8 está parado en escuadrón 201 ya tiene 10 min”
- “Línea 8, viene haciendo base en cada estación, llevamos 8 minutos en coyuya dirección Garibaldi”
- “Llevamos 8 minutos de trayecto entre Atlalilco y Escuadrón 201, ¿por qué no agilizar el tránsito de los trenes? Línea 8 dirección Garibaldi”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea B
- Línea 3
- Línea 1
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LMCT