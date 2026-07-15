Metro CDMX HOY 15 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 15 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/fs0fuamyvQ — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 15, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio pues se presenta afluencia alta en distintas estaciones. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“¿Cuántas horas esperaremos a que el tren avance Línea 7?"

“Línea 7 sin convoyes dirección barranca, ya van 4 con dirección al Rosario”

“Señor metro ¿habrá servicio hacia barranca del muerto? ¿O ya de plano busco otra ruta? Línea 7 refinería ya se está llenando y nada que pasa un tren”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“¿Y ahora que pasa en L8? Venía muy bien y ya se quedó detenido en Coyuya tenemos más de 5 minutos aquí"

“Lenta movilización en línea 8 está parado en escuadrón 201 ya tiene 10 min”

“Línea 8, viene haciendo base en cada estación, llevamos 8 minutos en coyuya dirección Garibaldi”

“Llevamos 8 minutos de trayecto entre Atlalilco y Escuadrón 201, ¿por qué no agilizar el tránsito de los trenes? Línea 8 dirección Garibaldi”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea B

Línea 3

Línea 1

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LMCT